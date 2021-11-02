В Минсоцполитики поведали подробности введения накопительной пенсии

Марина Лазебная поведала о накопительной пенсии

В Минсоцполитики поведали о том, что введение накопительного уровня пенсионного обеспечения в первый год потребует не менее 22 млрд грн дополнительных расходов из бюджета.

"Одно из предложений Минфина - софинансирование накопительного уровня из ЕСВ и госбюджета по 1% в первый год введения такого уровня, по 1,5% во второй и по 2% в третий. И каждый процент, по их предложениям, обойдется в 22 млрд грн", - отметила глава ведомства Марина Лазебная в интервью Интерфакс-Украина.

По ее словам, эта сумма рассчитана, исходя из проекции госбюджета на 2023 год и модели введения обязательного накопительного уровня для украинцев старше 55 лет, в том числе физлиц-предпринимателей и самозанятых лиц.

Как отметила глава Министерства соцполитики, обсуждается также возможность дополнительных добровольных взносов, когда на каждый дополнительный взнос налогоплательщика государство вносит равный взнос, но не более установленного лимита - 3% от средней заработной платы или около 5 тыс. грн.

Напомним, с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии получили работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

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Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.

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