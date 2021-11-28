В Минобороны разнесли Бутусова из-за видео со стрельбой из гаубицы "по оккупантам"

Минобороны раскритиковали видео Бутусова

В Минобороны резко раскритиковали видео журналиста Юрия Бутусова, в котором он стреляет из 152-мм пушки-гаубицы Д-20 якобы в сторону оккупированных Россией территорий на Донбассе.

В ведомстве напомнили, что Россия сосредоточила у украинских границ свои войска и ищет малейший повод для провокаций и реализации своих намерений.

"Текст указанного описания видео подан автором в манере, которая позволяет использовать эту публикацию как повод для осложнения ситуации в районах проведения ООС и для обвинений Украины в нарушении договоренностей по отводу оружия, в отсутствии контроля за оружием в войсках", - отметили в Минобороны и уточнили, что дату и место съемки Бутусов не указал.

Минобороны начало проверку по поводу возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием.

Также в оборонном ведомстве отметили, что это видео враг уже начал использовать в своей пропаганде, что повышает опасность провокационных действий со стороны российско-оккупационных войск, и может привести к усилению обстрелов позиций украинских военных.

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"Публикация подобных видео в таком контексте и, в частности указанного, является очередным примером того, как сознательно или бессознательно можно выступить на стороне врагов Украины в информационном противостоянии", - отметили в Минобороны.

В ведомстве также подчеркнули, что Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются Минских договоренностей, не применяют средства поражения калибром свыше 100 мм и открывают огонь исключительно в ответ в случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу для жизни и здоровья украинских воинов и мирных граждан.

Минобороны также призвало украинцев избегать поступков, которые могут навредить ВСУ, вызвать активизацию обстрелов врагом, или осложнить сотрудничество в сфере обороны с международными партнерами.

Видео Бутусова со стрельбой по "оккупантам"

Ранее Главред писал о о том, что журналист Юрий Бутусов выложил на своей странице в соцсети видео, на котором он в военной форме стреляет из артиллерийского орудия.

Опубликованные кадры в Facebook он охарактеризовал как "поздравление" (позднее исправил на "слово", - ред.) ко Дню памяти жертв голодоморов.

"Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.