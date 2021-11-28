УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

В Минобороны разнесли Бутусова из-за видео со стрельбой из гаубицы "по оккупантам"

28 ноября 2021, 20:18

Минобороны начало проверку по поводу возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием.

Минобороны раскритиковали видео Бутусова

В Минобороны резко раскритиковали видео журналиста Юрия Бутусова, в котором он стреляет из 152-мм пушки-гаубицы Д-20 якобы в сторону оккупированных Россией территорий на Донбассе.

В ведомстве напомнили, что Россия сосредоточила у украинских границ свои войска и ищет малейший повод для провокаций и реализации своих намерений.

"Текст указанного описания видео подан автором в манере, которая позволяет использовать эту публикацию как повод для осложнения ситуации в районах проведения ООС и для обвинений Украины в нарушении договоренностей по отводу оружия, в отсутствии контроля за оружием в войсках", - отметили в Минобороны и уточнили, что дату и место съемки Бутусов не указал.

Минобороны начало проверку по поводу возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием.

Также в оборонном ведомстве отметили, что это видео враг уже начал использовать в своей пропаганде, что повышает опасность провокационных действий со стороны российско-оккупационных войск, и может привести к усилению обстрелов позиций украинских военных.

Реклама

"Публикация подобных видео в таком контексте и, в частности указанного, является очередным примером того, как сознательно или бессознательно можно выступить на стороне врагов Украины в информационном противостоянии", - отметили в Минобороны.

В ведомстве также подчеркнули, что Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются Минских договоренностей, не применяют средства поражения калибром свыше 100 мм и открывают огонь исключительно в ответ в случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу для жизни и здоровья украинских воинов и мирных граждан.

Минобороны также призвало украинцев избегать поступков, которые могут навредить ВСУ, вызвать активизацию обстрелов врагом, или осложнить сотрудничество в сфере обороны с международными партнерами.

Видео Бутусова со стрельбой по "оккупантам"

Ранее Главред писал о о том, что журналист Юрий Бутусов выложил на своей странице в соцсети видео, на котором он в военной форме стреляет из артиллерийского орудия.

Опубликованные кадры в Facebook он охарактеризовал как "поздравление" (позднее исправил на "слово", - ред.) ко Дню памяти жертв голодоморов.

"Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

viber
Минобороны Украины Юрий Бутусов новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперниковГороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперников Что категорически нельзя делать в доме: ТОП-3 страшных ошибокЧто категорически нельзя делать в доме: ТОП-3 страшных ошибок Что будет с телом, если каждый день есть лимон - пояснение диетологаЧто будет с телом, если каждый день есть лимон - пояснение диетолога Врач пояснил, чем нужно утолять жажду зимойВрач пояснил, чем нужно утолять жажду зимой Как использовать старые вещи с пользой: 7 креативных идейКак использовать старые вещи с пользой: 7 креативных идей
20:54

В Украине отменили льготный тариф на электроэнергию: кому не повезло

20:20

Украинцам грозит отключение мобильных: кто рискует попасть в "черный список"

20:18

В Минобороны разнесли Бутусова из-за видео со стрельбой из гаубицы "по оккупантам"

20:11

Выбросите их прямо сейчас: названы три вещи, которые приносят в дом бедность

19:55

У Кличко назвали условие работы общественного транспорта зимойВидео

Реклама
19:38

В Полтавской области мать родила и выбросила младенца умирать в ведро с помоямиВидео

19:37

По COVID-штамму Омикрон ударят вакциной Pfizer: в ЕС раскрыли планыВидео

19:21

Массово распыляют яд: в Днепре улицы усыпаны трупами летучих мышейВидео

19:20

Зеленский ещё не пошёл ва-банк, но ставка уже близка к показателю "всё или ничего"мнение

19:12

Германия призвала США отказаться от санкций против Северного потока-2 - СМИ

18:53

В Харькове в метро умер известный украинский диктор радио и телевиденияВидео

18:51

Бутусов зашкварился странным видео с "обстрелом" Донбасса и нарвался на уголовное делоВидео

18:44

Знаменитая украинская теннисистка поразила обнаженным телом в Дубае

18:23

В Минздраве пояснили, как постковидный синдром влияет на психикуВидео

18:14

Самый вкусный и эффектный салат на Новый год 2022: готовить всего 15 минутВидео

17:48

Завалит снегом, налетит штормовой ветер: украинцев предупредили об опасностиВидео

17:40

Гороскоп на завтра 29 ноября 2021: Львам – опасные соблазны, Скорпионам – непредвиденные тратыВидео

17:06

Врач назвала коварную опасность миндаляВидео

16:45

Сто лет одиночества, песен и танцев: рецензия на мультфильм "Энканто: Мир магии"Видео

16:38

В Полтаве пикап на скорости сбил ребенка на дороге: момент ДТП попал на видеоВидео

Реклама
16:30

Приметы на 29 ноября: что нельзя делать в Матвеев день и как не попасть в бедуВидео

16:27

Вместо 30 дней ожидания и бумажек: с 1 декабря украинцы смогут сменить прописку онлайнВидео

16:15

Комаровский рассказал, как нельзя хранить продукты в холодильнике и морозилкеВидео

15:57

Новые цены на декабрь: украинцам назвали максимальные тарифы на газВидео

15:52

От удара оторвало руку: в Черкасской области произошло страшное ДТПВидео

15:29

"Будем бить в ответ": Кулеба назвал условие атаки ВСУ Bayraktar на ДонбассеВидео

15:26

Медики рассказали, кто наиболее уязвим перед омикрон-штаммом COVID-19Видео

15:08

Гороскоп на декабрь 2021: Стрельцов ждет большой переезд и финансовая паузаВидео

14:49

"Домино" из перевернутых авто: в Кривом Роге Халк устроил погром на стоянке

14:47

В Винницкой области случилась экологическая катастрофа: погибли более 100 лебедей - СМИ

14:12

"Займитесь развитием": Ксения Мишина дала отпор хейтерам после критики за откровенные фото

13:58

Фонтан из нечистот в 30 метров: в Херсоне произошла масштабная аварияФотоВидео

13:47

Как выглядит COVID-штамм Омикрон: появилось первое фотоВидео

13:44

Кулеба откровенно рассказал, что связывает Украину по рукам и ногам на пути в ЕС и НАТОВидео

13:13

Новый штамм коронавируса Омикрон шагает по Европе: в ЕС опубликовали рекомендацииВидео

13:07

Ударит мороз и налетит снегопад: погода на декабрь в УкраинеВидео

12:31

Население Украины "тает" бешеными темпами: в ООН назвали ошеломляющую цифруВидео

12:30

На дорогах будет опасно: синоптики предупредили о непогоде в УкраинеВидео

12:26

Новый год 2022: в Киеве установят уникальную главную елку страны за 27 миллионов гривенВидео

11:42

В Харькове кондуктор набросился на пассажиров и обматерил их

Реклама
11:40

Названа причина смерти Александра ГрадскогоВидео

11:37

Триумф, признание и большие деньги: Таро прогноз для Скорпионов на декабрь 2021Видео

11:30

Предсказавшая появление нового COVID-штамма Омикрон врач раскрыла его уникальные симптомыВидео

11:19

Под Киевом педофил изнасиловал 8-летнюю девочку на глазах у маленького братаВидео

10:24

Забронированные Украиной таблетки против COVID-19 оказались менее эффективными, чем заявлялосьВидео

10:13

В Украине взлетели цены на курятину: перед праздниками филе станет "золотым"Видео

09:30

"Слабый иммунитет": в ВОЗ назвали возможную причину появления штамма коронавируса ОмикронВидео

09:11

Как сдержать российскую агрессию: в МИД Украины назвали три элемента стратегииВидео

09:01

Ханука 2021: когда отмечают, традиции и запреты дня, поздравления с праздником

08:43

Гороскоп на сегодня 28 ноября 2021: Девам – сплетни, Стрельцам – убытки, Водолеям – ссорыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять