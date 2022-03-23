В Минобороны назвали пять вещей, которые гарантируют проигрыш России в войне

Война в Украине / Reuters

Замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала 5 вещей в борьбе с оккупантами, которые должен знать каждый украинец. Они свидетельствуют о заведомом проигрыше РФ.

1. Эта война заведомо проигрышна для РФ независимо от того, сколько она продлится. Именно поэтому действия РФ иррациональны – потому что они пошли войной против государства и армии, которые уже 8 лет эффективно сдерживали их продвижение вглубь территории Украины.

2. Мы были готовы к этой войне, насколько нам позволяли наши возможности. Именно поэтому враг не смог мгновенно добиться своих целей и вооруженные силы остановили наступательную активность врага.

3. Это не просто война. Это наша историческая миссия – победить извечного врага. Сейчас мы на пике нашей силы и единства. Есть шанс наконец-то поставить точку на имперских амбициях РФ.

4. Согласно закону численность Вооруженных сил 261 тысяча, из которых военных – 215 тысяч. Они защищают 1800 км фронта и 42 миллиона человек. В военное время к этим 215 тысячам прилагаются мобилизованные лица. Вспомните эти цифры, когда будете писать посты и комментарии с вопросом, почему вас мобилизуют, если вы не держали никогда оружие в руках. Военно-учетным специальностям учат от 5 до 15 дней. И сегодня для обороны государства нужны все, кого мобилизуют.

5. Эта война будет продолжаться некоторое время. Чем масштабнее цель, тем больше усилий и времени уйдет на ее достижение. Поэтому настройтесь на путь к победе. Прекратите волноваться и нервничать, начните нормально спать и по возможности занимайтесь физическими упражнениями – потому что для достижения победы вам нужны силы.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не планировала блицкриг в Украине, а "спецоперация" идет по плану.

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