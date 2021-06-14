В мессенджере Viber появилась новая полезная функция

Viber представил новую функцию / Униан

На сегодняшний день Вайбер остается самым популярным среди украинских пользователей мессенджером, в связи с чем он пользуется большой популярностью у спамеров и мошенников, которые иногда могут надоедать звонками и сообщениями.

На днях Rakuten Viber объявила о запуске нескольких инструментов, которые должны помочь бороться со спамом. Эта функция называется "Автопроверка на Спам" и она призвана защитить украинцев, хотя бы частично, от спама, который рассылают рекламщики и мошенники.

Как сообщают в Viber, их "анти-спам" фильтр не читает сообщения и не сохраняет их. В свою очередь он проверяет адрес отправителя, номер телефона и ссылки, и в случае, если хоть что-то из этого списка было замечено как спам, система автоматически блокирует получение уведомлений от него.

Как включить автопроверку на спам:

Откройте мессенджер у себя на смартфоне;

Перейдите во вкладку "Дополнительно" → "Настройки" → "Конфиденциальность;

Включите функцию "Автоматическая проверка на спам".

Данная функция доступна только для пользователей мессенджера на Android и ПК.

Функция "Автопроверка на Спам" / itech.co.ua

Отмечается, что данная функция – один из нескольких новых инструментов борьбы со спамом, которые уменьшат распространения нежелательной информации и обезопасят слишком доверчивых пользователей. Так, в октябре 2020 разработчики мессенджера представили новую функцию в виде отдельной папки с запросами на общение от незнакомых контактов.

Функция доступна как на устройствах под управлением Android и iOS, так и в десткопной версии приложения.