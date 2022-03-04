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В марте гибли самые кровавые правители России: в Сети обсуждают, нарушит ли Путин "традицию"

4 марта 2022, 07:51

История показывает, что первый месяц весны для российский диктаторов очень неблагоприятен.

путин
В марте гибли самые кровавые правители России. Нарушит ли Путин "традицию"? / Reuters

Народный депутат Украины, сопредседатель фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко вспомнила, что самые кровавые правители России в разные периоды ее истории погибали, как не странно именно в марте.

"Что не говори, но в Московии некоторые традиции хороши. В частности, у них есть интересный мартовский обычай, который нельзя нарушать. Сталин клеил ласты 5 марта. Александр II был убит 13 марта. Николай II лишился престола 15 марта. Иван Грозный загнулся 18 марта. Павел I был убит табакеркой 24 марта.

Некоторые дни уже заняты, но свободные места еще есть.

С нетерпением жду этого!!!!", - написала она на своей странице в Facebook.

В Сети теперь также с нетерпением ждут, что традиция не будет нарушена и нынешним российским правителем.

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В Сети гадают, поддержит ли Путин традицию других московских диктаторов / facebook.com/iryna.gerashchenko
  • 5 марта - Иосиф Сталин

5 марта 1953 года от кровоизлияния в мозг на фоне гипертонической болезни скончался Иосиф Сталин. Есть версии о том, что диктатор был отравлен накануне по приказу Берии, или же личная охрана намеренно оставила его без необходимой медицинской помощи на время, достаточное чтобы повреждения мозга были необратимыми.

  • 13 марта - Александр II

13 мата 1881 царю Александру II не удалось пережить седьмое покушение на его жизнь. Император стал жертвой теракта революционной организации Народная воля - его подорвали.

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  • 18 марта - Иван Грозный

18 марта 1584 года скончался кровавый царь Иван Грозный, который был известен не столько своей кровожадностью, но и ненасытностью в интимном плане. Монарх нередко хвастался тем, что "растлил тысячу дев", что сыграло с ним злую шутку. Исследователи считают, что судя по количеству ртути найденной в останках Грозного, тот умер от последствий сифилиса, который в то время препаратами ртути и лечили.

  • 24 марта - Павел I

24 марта 1801 года в результате дворцового переворота, в котором принимала участие практически вся верхушка дворянства, был убит царь Павел I. Деспотизм и безумие, которые приписывали монарху, привели к тому, что его убила в его собственной спальне группа заговорщиков. Официальной причиной смерти назвали апоплексический удар (инсульт).

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15 марта 1917 года случилась также "политическая смерть" царя Николая II - в этот день он подписал указ об отречения от престола в пользу своего младшего брата Михаила Александровича.

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