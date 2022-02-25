В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои по всем направлениям - обновлено

Боевые действия усилились, к городу приближается тяжелая техника.
Интерфакс-Украина, с отсылкой на мэра города Мариуполь Вадима Бойченко, сообщил, что активные боевые действия в городе продолжаются.
"Продолжаются ожесточенные бои по всем направлениям. Сегодня украинская армия дает отпор врагу, прорывающемуся через границы Российской Федерации, через границы Беларуси.
Сегодня мы защищаем не только свою землю, но и землю всей страны Украины, сегодня мы защищаем Европу. И мы должны понимать, что стоим перед лицом крупнейшей группировки русской армии – второй армии в мире", - заявил Вадим Бойченко на брифинге в пятницу, 25 февраля.
Бои происходят в 15 километров от города. По словам Бойченко, к Мариуполю приближаются российские танки.
"Российские танки движутся в сторону Мариуполя. Продолжается бой в 15 километрах от города. Если военные дадут знак об опасности, в городе прозвучат сирены, которые будут свидетельствовать о необходимости перейти к хранилищам", - сообщает мэр.
По состоянию на 13:00 мэр Мариуполя сообщил о ситуации в городе:
- в больницах много пострадавших
- город получит воду из резервного источника - старокрымского водохранилища
- в городе есть энергоснабжение, есть перебои из-за повреждения трансформаторных подстанций
- жилищному фонду нанесен большой ущерб
- работает городской транспорт
- задержан один диверсант, есть информация о других диверсантских группах.
В больницах с травмами находятся 35 человек, из них 9 в тяжелом состоянии.
Обстрел Мариуполя российскими войсками начался 24 февраля, около 17 часов. Стреляли по мирным жителям.
Ранее стали известны итоги первого дня войны с российской агрессией. Было названо число погибших и раненых.
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