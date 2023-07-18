В магазине можно не покупать: как сохранить зеленый горошек на зиму

Мы расскажем, как заморозить зеленый горошек на оливье. Его также можно добавлять в супы или же другие блюда.

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Как сохранить свежий зеленый горошек / Фото: скриншот YouTube

Близится время созревания горошка, и вы задаетесь вопросом, как сохранить свежий зеленый горошек на зиму? Не волнуйтесь! Заморозка - отличный способ сохранить свежесть и питательность горошка для использования в любое удобное время.

Как сохранить зеленый горошек на зиму?

Многие задаются вопросом, можно ли закатать замороженный горошек в банки. Ответ прост: да, это возможно! Замороженный горошек можно упаковать в чистые, стерилизованные банки и закатать их. Это поможет сохранить горошек дольше и использовать его в течение всего года для приготовления оливье и других блюд.

Как сохранить свежий зеленый горошек?

Чтобы правильно сохранить зеленый горошек, следуйте следующим рекомендациям:

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Сначала отберите свежие и зрелые горошинки, избегая перезрелых или поврежденных. Затем промойте их и обсушите на бумажном полотенце, чтобы удалить излишки влаги. После этого распределите горошек в пластиковых контейнерах или зиплок-пакетах, избегая переполнения. Заморозьте горошек в морозильной камере при низкой температуре, чтобы сохранить их свежесть.

Замороженный горошек будет храниться в течение нескольких месяцев и останется сочным и ароматным. Вы можете использовать его для приготовления вкусного оливье или добавлять в другие блюда, такие как супы, рагу или салаты.

Не забывайте, что заморозка - это отличный способ сохранить свежесть зеленого горошка и насладиться его вкусом даже в зимний период.

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