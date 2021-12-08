Горе-мать не пускала детей в школу из-за фобии: новые подробности

Мать не пускала своих детей в школу из-за коронавируса / REUTERS

В Луцке суд оштрафовал горе-мать, которая не пускала своих детей в школу из-за опасений в связи с коронавирусом,сообщает Zaxid.net в среду, 8 декабря.

Ольга М. с сентября по середину октября 2020 года не пускала в школу троих дочерей и двое сыновей. Дети пропустили 70% занятий в прошлом учебном году.

За неисполнение родительских обязанностей женщину оштрафовали на 850 гривен.

При этом в новом учебном году, несмотря на штраф, женщина продолжила не пускать детей в школу. Она заявила, что не пускает их посещать учебное заведение из-за распространения коронавируса. Тогда суд снова признал многодетную мать виновной по статье о неисполнении родительских обязанностей и назначил штраф 850 гривен.

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На заседания женщина не пришла. Представление об отсутствии детей на уроках подала администрация школы. Дирекция пыталась поговорить с женщиной, но она не отвечала на звонки, а родительские собрания игнорировала.

Судья Светлана Рудская признала женщину виновной в нарушении статьи 184 КУоАП и назначила ей уже 1700 грн штрафа. Также обвиняемая должна заплатить 454 грн судебного сбора.

Коронавирус в Украине

Согласно данным на утро среды, 8 декабря, в Украине установлено 9 371 новых случаев COVID-19. За минувшие 24 часа госпитилизированы 2 998 человек. Погибли 450 людей. Выздоровели 26 804 человека.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что новая волна коронавируса в Украине ожидается в конце зимы – начале весны. По его мнению, власти надеются, что случаев тяжелого течения будет меньше из-за вакцинации уже 40% украинцев.

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин говорил, что власти не планируют запускать локдаун в Украине. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации карантин будут усиливать точечно. Кроме того, COVID-сертификат для походов в магазин за продуктами пока не пригодится.