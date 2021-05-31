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В Литве появился первый цифровой портал, соединяющий города

31 мая 2021, 14:00

Он соединяет Вильнюс с польским городом Люблин, который находится на расстоянии примерно 600 км.

цифровой портал
В Вильнюсе поставили портал в другой город / VILNIUS TECH

Устали от эпидемических ограничений на поездки в другие страны? В столице Литвы, Вильнюсе, появилось интересное решение: цифровой портал в польский город Люблин, который находится на расстоянии примерно 600 км.

Идея простая: обе установки оснащены большими экранами и камерами, транслирующими изображение между двумя городами в режиме реального времени. По словам организаторов, проект реализовали с целью побудить людей "переосмыслить идею единства".

Минималистичный облик порталов с кругом по центру вдохновлен научной фантастикой, а их разработкой занимались дизайнеры и сотрудники Центра творчества и инноваций Вильнюсского технического университета Гедимина. По словам создателей, минималистичный дизайн помогает сформировать имидж будущего города.

Человечество сталкивается со многими потенциально смертельными проблемами; будь то социальная поляризация, изменение климата или экономические проблемы. Однако, если мы внимательно посмотрим, эти проблемы вызваны не недостатком блестящих учёных, активистов, лидеров, знаний или технологий. Причина – трайбализм, отсутствие сопереживания и узкое восприятие мира, которое часто ограничивается нашими национальными границами. Вот почему мы решили воплотить идею "портала" в жизнь – это мост, который объединяет, и приглашает возвыситься над предрассудками и разногласиями прошлых времен – Бенедиктас Гылыс, инициатор идеи "портала"

цифровой портал
Фото VILNIUS TECH LinkMenų fabrikas
цифровой портал
Фото VILNIUS TECH LinkMenų fabrikas

В будущем организаторы проекта планируют установить такие же порталы в других городах по всему миру. Основная цель инициативы – единение различных культур и их людей в долгосрочной перспективе.

Ранее в этом году подразделение Facebook Reality Labs представило концепцию браслета, который может считывать сигналы мозга и позволяет управлять компьютером силой мысли, при этом даже не обязательно совершать какие-то движения.

Например, если вы хотите набрать текст, то перед вами появится виртуальная клавиатура – она ​​будет доступна на любой поверхности. В реальности же клавиатуры нет – нейронные браслеты считывают ваши нейронные сигналы и воспроизводят их в виде клавиатуры. Вы подумали, что печатаете определенные букву – она ​​отображается в VR.

Технологии Литва Вильнюс Польша
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