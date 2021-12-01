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В Кривом Роге водитель сбил на переходе женщину с ребенком и скрылся

1 декабря 2021, 23:27
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От удара женщину и ребенка отбросило на встречную полосу, где на них наехал грузовик DAF.

Мать с ребенком сбили на переходе / npu.gov.ua

Сегодня вечером в Кривом Роге водителя Газели сбил маму с ребенком прям на пешеходном переходе и сбежал с места преступления.

Женщина скончалась до приезда скорой, пятилетнего мальчика госпитализировали, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля ГАЗель сбил двух пешеходов, которые стояли на разделительной полосе. От удара женщину и ребенка отбросило на встречную полосу, где на них наехал грузовик DAF.

В результате аварии 33-летняя женщина скончалась до приезда скорой. Ее ребенок - пятилетний мальчик - госпитализирован. О его состоянии не сообщается.

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После аварии водитель ГАЗели скрылся с места происшествия. Полиция разыскала и задержала его. В настоящее время он задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Главред писал о том, что в среду, 1 декабря, в Сваляве Закарпатской области грузовой автомобиль DAF совершил наезд на местную жительницу, которая неожиданно оказалась на проезжей части улицы.

По предварительной информации, на улице Вызволення в Сваляве водитель не справился с управлением и допустил наезд на внезапно вышедшую на дорогу 55-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась, а водитель покинул место ДТП.

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