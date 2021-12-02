В Кривом Роге на шахте произошел обвал, есть жертва

На Днепроетровщине в шахте погиб горняк / УНИАН

В Днепропетровской области в городе Кривой Рога на шахте предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог" произошел обвал.

В результате нещасного случая погиб проходчик, сообщает Госслужба по вопросам труда.

"2 декабря на территории компании "АрселорМиттал Кривой Рог" произошел несчастный случай с проходчиком частного предприятия Свитекс, - говорится в сообщении.

По данным Гоструда, при выполнении работ в шахте на глубине 1135 метров произошел обвал горной породы. В результате погиб работник компании "Свитекс".

Управление Гоструда в Днепропетровской области начало расследование причин обвала на шахте и гибели проходчика.

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Ранее подконтрольные боевикам СМИ сообщали, что на шахте им. Скочинского начался пожар. Под землей находились 26 шахтеров, 22-х – эвакуировали, а четверо рабочих пропали без вести.

Также отметим, на шахте Листвяжная в Кузбассе (Россия) из-за мощного взрыва метана погибло 52 человека - 46 горняков и шесть спасателей.

Люди погибли еще днем из-за нехватки кислорода. Пожар произошел утром в четверг, 25 ноября.