"В Кремле уже готовят план отступления": таролог дала прогноз, когда закончится война в Украине

Гороскоп для Украины / pixabay

Поставки Украине оружия и новые санкции против России ускорят наступление мира в Украине.

Как говорит таролог Елена Бюн в комментарии Фактам, долгожданный мир в Украине может наступить даже быстрее, чем украинцы этого ожидают.

По ее словам, Россия может готовить тайный план окончания войны в Украине, однако своему народу они хотят показать хоть какие-нибудь победы.

"Карты говорят, что замысел отступления не будет разглашаться до поры до времени. У руководства России повсюду наблюдается полное фиаско. Попытка достичь переговоров с Украиной и навязать ей что-то — провал, желание договориться через лидеров тех стран, которые симпатизируют России, побуждать Украину пойти на уступки — провал", — говорит Елена Бюн.

Таролог отмечает, что сейчас России сложнее скрывать свои потери на войне против Украины, поэтому Кремль опасается социального взрыва и массового недовольства из-за так называемой "спецоперации".

Елена Бюн добавляет, что из-за западных санкций российские олигархи потеряли много денег, а потому они неудовлетворены действиями режима Путина.

"Они надеются на возобновление переговоров с Украиной или на встречу и разговор Зеленского с представителем кремлевских властей. Готовы идти на уступки и жертвы, однако с ними все равно нужно быть очень осторожными и внимательными. Карты говорят, что это несомненное движение к прогрессу (к миру). Санкции работают, и мир может наступить гораздо быстрее", — говорит таролог.

Читайте также: