В кошельке будет бешеная сумма денег: астролог рассказал, кому повезет в июне

Астролог также назвал неудачные дни для инвестиций и рискованных финансовых операций.

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Астролог рассказал, кого ждет финансовый успех в июне / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, Главред

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на июнь 2023 и рассказал, какому знаку зодиака следует ожидать огромный финансовый успех в первый месяц лета. Об этом Росс рассказал в интервью Главреду.

Как отметил астролог, финансовые вопросы в июне-2023 будут связаны с темами Льва. А Лев будет подкреплен планетой Венера, которая с 5 июня расположится в этом знаке. В связи с этим появится желание быть более щедрыми, тратить деньги налево и направо, не задумываясь о будущем.

Впрочем, в первой декаде июня стоит быть осторожнее при решении финансовых вопросов, поскольку Венера столкнется с напряжением Плутона и Юпитера, а это аспекты невезения, потерь и раздутых ожиданий.

"Особенно неудачными для инвестиций и рискованных финансовых операций будут 4 и 5 июня, а самый сложный день – 11 июня. В эти дни нужно избегать рисковать деньгами и не покупать ничего важного", - рассказал Росс.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите гороскоп от Влада Росса на июнь:

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