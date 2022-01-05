Детей будут обязательно прививать от полиомиелита - подробности МОЗ

Детей будут прививать от полиомиелита

В нашей стране деток в возрасте от 6 месяцев до 6 лет, которые не были привиты от полиомиелита вовремя, будут вакцинированы в конце января 2022 года.

Детей планово будут прививать инактивированной полиовакциной (ИПВ), сообщают в Минздраве.

После завершения этого раунда будут проведены три тура дополнительной иммунизации детей до 6 лет оральной полиовакциной (ОПС).

"Полиомиелит угрожает огромному количеству невакцинированных и не полностью вакцинированных детей неизлечимым параличом и даже смертью. Единственной и безальтернативной защитой от болезни является прививка. Я призываю родителей немедленно проверить, сделали ли они все прививки своим детям", — заявил главный государственный санитарный санитарный врач.

Он советует родителям детей, которые пропустили одну или обе прививки, обратиться к педиатру или семейному врачу.

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В Министерстве обеспокоены ситуацией по прививке детей от этого недуга, ведь осенью уже наблюдалась вспышка полиомиелита, тогда у 20 детей на Ровенщине и Закарпатье обнаружили полиовирус.

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Полиомиелит — это острое вирусное заболевание, которое может вызвать паралич и даже смерть. Симптомы полио зависят от того, поражает ли вирус центральную нервную систему. Однако обычно его носители сначала не имеют симптомов или путают их с ОРВИ, поэтому полиомиелит бывает трудно диагностировать. Эта болезнь не лечится, но от нее можно уберечься с помощью вакцины. Согласно плану, вакцинация против полиомиелита предусмотрена для непривитых детей до 6 лет.

Прививку можно сделать в государственных медицинских учреждениях безплатно, отмечают в Минздраве.

Вакцинация детей от коронавируса в Украине

В конце октября этого года Минздрав одобрил вакцинацию детей от COVID-19 в Украине. Вакцинировать рекомендуется детей в возрасте от 12 до 17 лет препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

Прививки не должны делать тем подросткам, у которых есть противопоказания к компонентам вакцины. Среди противопоказаний – наличие серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины. Детям, перенесшим миокардит или перикардит после первой дозы вакцины, или детский мультисистемный воспалительный синдром, будут рекомендовать отсрочку вакцинации.

Также в Минздраве объяснили, что важным условием для COVID-вакцинации является наличие других прививок, которые соответствуют возрасту ребенка.

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