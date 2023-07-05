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В кляре, муке и даже без нее: как нужно правильно жарить рыбу на сковороде

Сергей Кущ
5 июля 2023, 15:55 обновлено 5 июля, 15:55
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Вы можете экспериментировать с разными способами приготовления и наслаждаться вкусными и ароматными блюдами из свежей рыбы.
Как правильно жарить рыбу на сковородке
Как правильно жарить рыбу на сковородке / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Жареная рыба - это классическое блюдо, которое завоевало сердца гурманов по всему миру. Если вы хотите научиться готовить аппетитную рыбу на сковороде, то этот мастер-класс для вас. Мы расскажем о различных способах приготовления, включая использование муки, лука, яиц и кляра.

Как жарить рыбу в муке

  1. Подготовьте рыбу, посыпьте ее солью и перцем по вкусу.
  2. Обваляйте рыбу в муке, равномерно покрывая каждый кусок.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
  4. Положите рыбу на сковороду и жарьте до золотистой корочки с каждой стороны. Убедитесь, что рыба полностью прожарилась внутри.

Как жарить рыбу на сковороде с луком

  • Порежьте лук тонкими полукольцами.
  • Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
  • Разместите лук на сковороде и обжарьте его до мягкости и золотистого цвета.
  • Положите рыбу на сковороду, обжаривайте с каждой стороны до готовности и золотистой корочки. Лук добавит блюду неповторимый аромат и вкус.

Как жарить рыбу целиком

  1. Подготовьте рыбу, промойте ее и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
  3. Положите рыбу на сковороду и жарьте до золотистой корочки с каждой стороны. При жарке цельной рыбы важно обратить внимание на ее готовность внутри. Убедитесь, что мякоть рыбы прожарилась и не осталась сырой.

Как жарить рыбу в муке и яйце

  • Подготовьте рыбу, обсушите ее и посыпьте солью и перцем по вкусу.
  • Обваляйте рыбу в муке, затем обмакните взбитое яйцо, равномерно покрывая каждый кусок.
  • Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
  • Положите рыбу на сковороду и жарьте до золотистой корочки с каждой стороны. Такой способ жарки добавит блюду хрустящую текстуру.

Как жарить рыбу на сковороде без муки

  • Подготовьте рыбу, обсушите ее и посыпьте солью и перцем по вкусу.
  • Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
  • Положите рыбу на сковороду и жарьте до золотистой корочки с каждой стороны. В этом случае, рыба приобретет аппетитный цвет и аромат без использования муки.

Теперь у вас есть основные приемы и секреты по жарке рыбы на сковороде в различных вариациях.

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