В Китае назвали опасные особенности Омикрона, которые делают его вирусом-убийцей

В Китае оценили угрозу от нового штамма Омикрон / Фото Reuters

Китайские ученые отмечают, что новый штамм коронавируса Омикрон несет в себе большую угрозу потому, что его характеристики значительно изменились по сравнению с предыдущими вариантами вируса.

Одна из самых главных угроз штамма Омикрон заключается в том, что он имеет много мутаций по сравнению с предыдущим вариантом коронавируса. Об этом сказал главный врач инфекционной больницы Хуашань при Фуданьском университете Чжан Вэньхуна, пишет сайт "Хуаньцювань".

Еще одна особенность, пугающая ученых – "живучесть" Омикрона, которая значительно больше по сравнению с другими штаммами. Китайские ученые отмечают, что из-за такой особенности Омикрон уже вытеснил предыдущие варианты коронавируса в странах, где его впервые обнаружили.

Ученые также обратили внимание на ускоренное распространение нового штамма. Этот вариант коронавируса быстро начинает доминировать на территориях, на которые попал, отмечает эпидемиолог Чжун Наньшань.

Также Омикрон может преодолевать иммунитет, который уже выработался в организме человека.

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Однако, по словам специалистов, пока рано делать окончательные выводы о новый штамм коронавируса – нужно больше времени на оценку угрозы. Об этом ранее отмечали и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там отметили, что пока нет доказательств особой опасности штамма коронавируса Омикрон.

Между тем в компании Moderna заявили, что эффективность имеющихся вакцин значительно снижается перед новым штатом коронавируса Омикрон, и поэтому в ближайшее время придется "переделывать" вакцину.

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