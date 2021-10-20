В Киеве "взлетят" цены на проезд в метро и другом общественном транспорте

Проезд в метро подорожает / УНИАН

В Киеве подорожает проезд в метро и наземном общественном транспорте. Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, необходимость пойти на такой "непопулярный шаг", это намерением сохранить стабильную работу коммунальных предприятий-перевозчиков.

В пресс-службе Киевсовета сообщили, что столичные власти начинают процедуру по повышению тарифа на проезд в подземке и другом коммунальном общественном транспорте.

"Сегодня, в условиях повышения тарифов на энергоносители, оставить стоимость проезда на существующем уровне означает: загнать перевозчиков в долговые ямы, а впоследствии и парализовать работу транспортных предприятий", - заявил Поворозник.

Также сообщается, что в Киеве сохранят все имеющиеся льготы на проезд для граждан.

Сначала к чиновникам должны поступить предложения от коммунальных предприятий относительно экономического обоснования тарифа. Затем будет сформирована обоснованная стоимость проезда, и от КГГА подадут предложение по ценам на обсуждение общественности.

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Поворозник обратил внимание, что еще летом подняли цены на проезд в общественном транспорте во Львове, Полтаве, Николаеве, Запорожье и других городах. В Киеве же тянули с повышением стоимости до последнего.

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"Сегодня же, когда город принял меры, чтобы не повышать тариф на теплоноситель для населения, а компенсировать разницу за счет местного бюджета, увеличивать финансирование на и так дотационный общественный транспорт просто невозможно. Такой шаг может привести к недофинансированию городских программ, которые являются критически важными для многих киевлян", - подчеркивает заместитель председателя КГГА.

Как сообщал Главред, в начале августа в Киевской областной администрации приняли решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте на уровне 15-18% или не более 1-2 гривен.

Глава Киевской ОГА Василий Володин отметил, что некоторые перевозчики уже повысили тарифы на проезд. Это вызвало "значительное социальное напряжение среди жителей региона".

На некоторых маршрутах стоимость проезда выросла более чем на 20%. В связи с этим Володин предложил перевозчикам обсудить тарифы. По итогам встречи было принято решение пересмотреть тарифы на проезд на тех маршрутах, где повышения происходили в течение 2021 года.