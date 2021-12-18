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В Киеве вспыхнул ресторан, люди выбегали на улицу

18 декабря 2021, 20:24
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В ресторане вспыхнула крыша отдельно стоящего одноэтажного здания. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

В Киеве загорелся ресторан / фото ГСЧС

В столице на улице Архитектора Городецкого в Печерском районе загорелся ресторан, пишет издание Киев Оперативный.

Речь идет о ресторане Ватра, который расположен на улице Архитектора Городецкого. На месте работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Позднее в главном управлении ГСЧС по Киеву сообщили, что в ресторане вспыхнула крыша отдельно стоящего одноэтажного здания. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

На момент прибытия пожарных все посетители покинули заведение и находились на улице. Возгорание было локализовано в 15:23 и полностью ликвидировано через пять минут.

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Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливают правоохранители.

Напомним, во Львове в квартире новостройки погибла влюбленная пара. 27-летний парень и 28-летняя девушка задохнулись от дыма во сне и умерли, не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что во Львове прогремел взрыв в жилом доме. После этого в помещении вспыхнул пожар. Пострадали три человека – их с ожогами средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

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