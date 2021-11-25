В Киеве в жилом доме прогремел мощный взрыв, шел густой дым

В Киеве в жилом дозе взорвался газ / ГСЧС

В столице прогремел взрыв в жилом доме - по информации спасателей, во время пожара взорвался бытовой газ, жертв и пострадавших нет, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в Шевченковском районе в пятиэтажке на улице Максима Берлинского. Сначала поступило сообщение о пожаре, на месте спасатели увидели густой дым из окна 3-этажа и начали эвакуацию людей.

"Во время следования в квартиру, где произошел пожар, пожарные услышали взрыв. К счастью, в доме никого не было. Прибывшие в квартиру пожарные оперативно ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, на кухне в холодильнике произошло короткое замыкание, после чего возник пожар. Огонь повредил газовый шланг, что и привело к утечке газа и незначительному взрыву. В результате взрыва было повреждено остекление балкона.

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"Во время тушения пожара на безопасное расстояние было выведено 15 человек. К счастью, жертв и пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.

Ранее Главред сообщал о том, что в Киеве вспыхнул пожар в здании института автоматики, расположенном в Шевченковском районе. На место происшествия уже прибыли спасатели. Они проводят эвакуацию сотрудников.

Пожар случился сегодня в 12:41 на ул. Нагорная, 22 на 4 этаже административного здания. Он охватил площадь около 50 квадратных метров.