В Киеве усиливают контроль за карантином и вводят жесткие требования

Карантин в Киеве / УНИАН

Начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в столице теперь будут усиленно следить за выполнением правил карантина, и на улицы снова выведут мобильные группы контроля за противоэпидемическим режимом, так как разъяснительные работы не приносят ощутимого результата.

По его словам, в первую очередь работа таких групп возобновится в учебных заведениях - в школах и вузах, где с сегодняшнего дня стартовал образовательный процесс и началась учеба.

Рубан отметил, что сейчас каждая школа обладает алгоритмом действий в случае выявления зараженных COVID-19.

Также он обратил внимание на важность максимально проводить вакцинацию, особенно пока Киев относится к "зеленой" зоне карантина.

"Это нужно компилировать с обучением, организовывать пропаганду по вакцинации, о мерах, которые должны быть обязательно - дистанция, масочный режим в отдельных группах и ежедневный контроль состояния здоровья", - добавил руководитель столичной Госпродпотребслужбы, передает Украина 24.

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Как резюмировал Рубана, обычные разъяснительные мероприятия по факту - не очень эффективны, нередко игнорируются или нарушаются, а "люди действительно уже забыли, что такое болезнь".

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"Мы в Киеве фиксируем незначительное увеличение заболеваемости. Но в двух регионах Украины зафиксирован возможный переход в "желтую" зону, которая будет в будущем и в Киеве. Поэтому необходимо повысить ответственность и администраций, и родителей детей", - говорит чиновник.

Работу мобильных групп по контролю за противоэпидемическим режимом, по поручению мэра столицы, возобновят со следующей недели.

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Напомним, ранее глава МОЗ Виктор Ляшко заявил о том, что осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун.

Одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.

По его словам, при рассмотрении целесообразности введения локдауна, прежде всего речь идет о защите самых уязвимых групп населения.