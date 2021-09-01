В Киеве усиливают контроль за карантином и вводят жесткие требования

Работу мобильных групп по контролю за противоэпидемическим режимом возобновят со следующей недели.
Начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в столице теперь будут усиленно следить за выполнением правил карантина, и на улицы снова выведут мобильные группы контроля за противоэпидемическим режимом, так как разъяснительные работы не приносят ощутимого результата.
По его словам, в первую очередь работа таких групп возобновится в учебных заведениях - в школах и вузах, где с сегодняшнего дня стартовал образовательный процесс и началась учеба.
Рубан отметил, что сейчас каждая школа обладает алгоритмом действий в случае выявления зараженных COVID-19.
Также он обратил внимание на важность максимально проводить вакцинацию, особенно пока Киев относится к "зеленой" зоне карантина.
"Это нужно компилировать с обучением, организовывать пропаганду по вакцинации, о мерах, которые должны быть обязательно - дистанция, масочный режим в отдельных группах и ежедневный контроль состояния здоровья", - добавил руководитель столичной Госпродпотребслужбы, передает Украина 24.
Как резюмировал Рубана, обычные разъяснительные мероприятия по факту - не очень эффективны, нередко игнорируются или нарушаются, а "люди действительно уже забыли, что такое болезнь".
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"Мы в Киеве фиксируем незначительное увеличение заболеваемости. Но в двух регионах Украины зафиксирован возможный переход в "желтую" зону, которая будет в будущем и в Киеве. Поэтому необходимо повысить ответственность и администраций, и родителей детей", - говорит чиновник.
Работу мобильных групп по контролю за противоэпидемическим режимом, по поручению мэра столицы, возобновят со следующей недели.
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Напомним, ранее глава МОЗ Виктор Ляшко заявил о том, что осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун.
Одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.
По его словам, при рассмотрении целесообразности введения локдауна, прежде всего речь идет о защите самых уязвимых групп населения.