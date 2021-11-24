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В Киеве трамвай переехал женщину, которая перебегала через колеи

24 ноября 2021, 22:29

Женщина в возрасте 50-55 лет выходила из магазина на Кирилловской, 160, и стала переходить дорогу прямо через колеи, не смотря по сторонам.

В Киеве женщина погибла под колесами трамвая

Сегодня в столице на улице Кирилловской женщина попала под трамвай и от полученных травм погибла на месте, сообщает Оперативный.

Женщина в возрасте 50-55 лет выходила из магазина на Кирилловской, 160, и стала переходить дорогу прямо через колеи, не смотря по сторонам.

В этот момент проезжал трамвай №16. Водитель общественного транспорта не смог затормозить вовремя, и после столкновения с человеком в итоге остановился только через 15-20 метров.

Прибывшие медики констатировали смерть женщины.

Водитель трамвая находится в шоковом состоянии в карете "скорой".

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На месте работают правоохранители, детали и обстоятельства ДТП выясняются.

После происшествия на данном отрезке дороги трамваи на время приостановили движение в обоих направлениях. В сети опубликовали видео с места ДТП.

Жуткое ДТП во Львове

Инцидент произошел в субботу, 20 ноября, на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы. Водитель маршрутки сбил двоих пешеходов, а тело одного из них протянул за собой несколько километров. Пожилую пострадавшую от удара отбросило на дорогу – она выжила, но нуждалась в госпитализации.

В свою очередь водитель с места аварии скрылся. Автобус обнаружили на другом конце города, на конечной остановке на улице Джорджа Вашингтона. При этом возле маршрутки находилось тело 48-летней львовянки. В полиции отметили, что во время ДТП женщина зацепилась за кузов авто и ее протащило по улицам.

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