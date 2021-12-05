В Киеве таксист высадил пьяных пассажиров за ненависть к украинскому языку

Таксист высадил своих пассажиров / ua.depositphotos.com

В столице таксист высадил пассажиров из салона автомобиля после того, как женщина сказала ему, что ненавидит украинский язык, сообщает Telegram-канал Реальный Киев.

Когда после слов женщины об украинском языке, таксист остановил машину и попросил пассажиров покинуть салон, они начали сильно возмущаться.

Кроме того, муж женщины заявил, что он вырос в Киеве на Бессарабке, а таксист вообще с другого города. При этом водитель вежливо попросил их выйти из авто и отдал им деньги за поездку.

В конце мужчина назвал таксиста националистом и тварью. Женщина, судя по ее поведению, находилась в сильном алкогольном опьянении.

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Ранее Главред писал о том, что в столичном лицее №303 на Позняках разгорелся языковой скандал. На просьбу ученика общаться на украинском учительница немецкого заявила, что гордится тем, что она - русская, а не украинка.

Что конкретно произошло между учительницей немецкого и учеником, и в какой форме мальчик высказал свою просьбу говорить на государственном языке, точно неизвестно. Но, похоже, что мальчик сказал, что "не понимает русский язык". Судя по тону и голосу женщины, ее очень разозлила ситуация.

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