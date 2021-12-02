В Киеве сносят корпус бывшего завода Арсенал: выяснилось, что построят

В Киеве сносят бывший завод Арсенал / Скрин

В столице сносят здание бывшего завода Арсенал, а именно один из его корпусов №4, который находится на углу Московского и Кловского спуска. На его месте появится так называемый фуд-холл, сообщает The Village.

Демонтировать корпус будут примерно 4 месяца. Перекрытия разрезают и обваливают вниз. Часть здания демонтируют из-за того, что она находится в аварийном состоянии.

В будущем здесь будет комплекс с фермерским рынком и рынком еды.

В результате реконструкции высота здания не изменится и останется в пределах 34 метров. Верхние этажи перестроят, чтобы сделать их более функциональными для офисных помещений (3,5 метра вместо 6 метров, как сейчас).

Главный корпус завода Арсенал был построен еще в 1764 году. Со временем предприятие стало полноценным военным промышленным объектом.

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Что касается корпуса №4, который сейчас демонтируют, то он был построен в 1854 году.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве вспыхнул пожар в здании института автоматики, расположенном в Шевченковском районе. На место происшествия уже прибыли спасатели. Они проводят эвакуацию сотрудников.

Пожар случился сегодня в 12:41 на ул. Нагорная, 22 на 4 этаже административного здания. Он охватил площадь около 50 квадратных метров.

Причины пожара устанавливаются.

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