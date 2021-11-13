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В Киеве разваливается мост Патона, в воду падают его куски

13 ноября 2021, 02:31
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На кадрах видно, что из-за вибрации, создаваемой автомобилями, мост понемногу "уходит" в Днепр.

мост Патона
В Киеве разваливается мост Патона / УНИАН

В Киеве на глазах разрушается мост Патона - в Сети появилось видео, на котором с моста в воду падают куски, а Виталий Кличко говорит, что "каждое утро молится", чтобы с ним все было в порядке.

На кадрах видно, что из-за вибрации, создаваемой автомобилями, мост понемногу "уходит" в Днепр.

В Киеве было 70 аварийных мостов еще совсем недавно Виталий Кличко недавно в интервью Дмитрию Гордону заявил, что инфраструктура Киева - его головная боль.

"Каждое утро я молюсь, чтобы и с мостом Патона все было нормально. Потому что он находится в аварийном состоянии", - заявил Кличко.

Мэр добавил, что после того, как от Шулявского моста стали отпадать части фракций, он дал задание проверить состояние этих сооружений в столице. И был шокирован.

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"70 мостов в Киеве находится в аварийном состоянии. За это время мы 30 уже сделали... Но можете себе представить, - это колоссальные деньги", - добавил градоначальник.

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Мост Патона - самый старый автомобильным мост в Киеве. Его строительство начато еще в 1940 году, но планам помешала война. А 5 ноября 1953-го на мосту открыли автомобильное движение.

Киевский моста стал первым в мире цельносварным мостом, хотя на время его строительства никто не верил в то, что сооружение длиною в 1543 метров не рухнет.

Позже мост стал одним из крупнейших в Европе, а в 1995 году Американская ассоциация сварки признала его уникальным в своем роде сооружением.

До 2004 года по мосту ходил трамвай.

Ранее Главред уже писал, что Кличко уволил своего заместителя из-за провала строительства Подольского моста. Мэр Киева без предупреждения приехал с проверкой и увидел, что на объекте почти не происходит никаких работ.

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новости Киева ремонт Виталий Кличко мост Патона
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