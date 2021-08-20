В Киеве потерялся 2-метровый удав Антоша: людей не боится, кушал две недели назад

Удав Антоша

В группе Facebook Сусіди. Голосіїв опубликовано объявление о том, что в Киеве во время прогулки потерялся 2-метровый удав. Инцидент случился в Голосеевском районе столицы, около Экономического факультета КНУ им. Шевченко.

"Потерялся удав. В зеленой зоне перед Экономическим факультетом КНУ им. Шевченко на прогулке потерялся домашний ручной удав обыкновенный. Неядовитая змея, размер около 2 метров. Людей не боится", - написала хозяйка животного Светлана Сухенко, у которой местом работы указан Минюст.

Читайте такжеПолтавчанка нашла в своей квартире огромного удава из Бразилии"Вдруг кто встретит – буду благодарна за достоверную информацию о местонахождении. В случае возврата удава в целости и сохранности – денежное вознаграждение. 067-271-3337", - отметила хозяйка удава.

Пост вызвал бурное обсуждение среди пользователей.

"О*ренеть просто, пока этот Антоша гуляет на свободе х*ен я спать буду нормально с открытыми окнами, балконами... Не пойму никогда людей, которые держат змей... Собак мало, котов мало? Или адреналина в жизни не хватает?!", - прокомментировала Яся Буран.

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"В этой истории прекрасно все… Сотрудник Министерства юстиции на кой-то выгуливает двухметрового удава по имени Антон в спальном районе и по ходу теряет его… Как можно потерять двухметрового удава? – это остается загадкой… Жители района одни сочувствует удаву и его хозяйке, другие в шоке закрывают все отверстия в квартире и смотрят под ноги и по сторонам, третьи юморят… Новость быстро попадает в СМИ. Хозяйка удава наблюдая все эти реакции удосуживается пока только съязвить… После закона о запрете животных в цирке, надо быть последовательным и запретить держать животных в неестественной для них среде", - прокомментировала пользователь Une Journée.

"Главное чтобы удавчик не проголодался... И не запитонил чью-нибудь собачку...", - написала Ирина Роман.