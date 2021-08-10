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В Киеве после прививки от коронавируса Moderna скончалась женщина - глава Национальной медпалаты

10 августа 2021, 19:37
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Женщина поступила в больницу с жалобами на лихорадку, слабость, а после госпитализации уровень насыщения крови кислородом был критическим - 40%.

Вакцина Модерна (Moderna)
Вакцина Moderna от коронавируса / GettyImages

В Украине после вакцины от коронавируса Moderna скончалась 50-летняя женщина.

Как сообщает Страна со ссылкой на главу Национальной медицинской палаты Украины Сергея Кравченко, женщине в Киеве укололи первую прививку.

"В реанимации инфекционного отделения Киевской городской больницы №4 от коронавируса умерла 50-летняя женщина, которая недавно вернулась из Турции. При этом женщина была вакцинирована одной дозой вакцины Moderna. А заболела в тот же день, когда привилась от коронавируса", - говорился в сообщении.

Сообщается, что женщина вернулась из Турции 1 августа.

"5 августа привилась вакциной Moderna и в тот же день ощутила первые симптомы болезни. Уже спустя четыре дня, 9 августа, женщина была госпитализирована в инфекционное отделение, а 10 августа утром умерла", - рассказал Кравченко.

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Пациентка поступила в больницу с жалобами на лихорадку, слабость, а после госпитализации сатурация (уровень насыщения крови кислородом) была критической - 40%. С кислородом - 68-70%, что также ниже нормы (около 95%).

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Это первый случай в Украине, когда заболевание коронавирусом с последующим летальным исходом совпало по времени с вакцинацией препаратом Moderna.

Сергей Кравченко передал эту информацию министру здравоохранения Виктору Ляшко, и они договорились о встрече.

Как ранее сообщали, в Виннице после вакцины от коронавируса умер мужчина спустя несколько часов после прививки вакциной Pfizer.

Как показало вскрытие, у мужчины была острая сердечная недостаточность.

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