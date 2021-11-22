В Киеве массово конфискуют автомобили: кто лишится "двухколесного друга" и почему

Таким образом наказывают особо злостных нарушителей ПДД.
В столице уже несколько дней исполнительная служба вместе с полицейскими наказывает злостных нарушителей правил дорожного движения. У них конфискуют автомобили. Чтобы превратиться в пешехода – достаточно иметь четыре неуплаченных штрафа.
Отмечается, что водители реагируют по-разному: кто-то вовсе не спорит, другие же еще и угрожают. На всякий случай – забирать авто исполнительная служба приезжает с полицейскими. Такую борьбу с правонарушителями уже ввели в Киеве и Харькове. На очереди – Днепр и Одесса, говорится в сюжете программы "Спецкор" на канале 2+2.
Напомним, с инициативой изымать автомобили у злостных нарушителей ПДД выступили Государственная исполнительная служба и МВД после страшного ДТП в Харькове. Конфискации подлежат транспортные средства водителей, не желающих платить штрафы. Первые в списке – любители "поганять" по населенным пунктам на большой скорости.
Киев стал вторым украинским городом, где применяется подобная практика. Вернуть авто обратно – владельцы смогут только после оплаты всех штрафов и услуг эвакуации. В Минюсте надеются, такое наказание поможет нарушителям пересмотреть свое отношение к закону.
ДТП с детьми в Харькове
Дорожное происшествие случилось 11 ноября на харьковском проспекте Науки. Автомобиль Toyota Land Cruiser ехал на красный свет и сбил на пешеходном переходе школьников — мальчика и девочку. При этом водитель остановился не сразу, а продолжил движение, несмотря на застрявшего под машиной ребенка.
Водитель, 34-летний мужчина, задержан. Установлено, что в момент аварии он находился в состоянии наркотического опьянения. Суд отправил его в СИЗО с возможностью выйти под залог в размере 340 тысяч гривен.
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