В Киеве массово конфискуют автомобили: кто лишится "двухколесного друга" и почему

В Киеве конфискуют авто злостных нарушителей ПДД / Скриншот

В столице уже несколько дней исполнительная служба вместе с полицейскими наказывает злостных нарушителей правил дорожного движения. У них конфискуют автомобили. Чтобы превратиться в пешехода – достаточно иметь четыре неуплаченных штрафа.

Отмечается, что водители реагируют по-разному: кто-то вовсе не спорит, другие же еще и угрожают. На всякий случай – забирать авто исполнительная служба приезжает с полицейскими. Такую борьбу с правонарушителями уже ввели в Киеве и Харькове. На очереди – Днепр и Одесса, говорится в сюжете программы "Спецкор" на канале 2+2.

Напомним, с инициативой изымать автомобили у злостных нарушителей ПДД выступили Государственная исполнительная служба и МВД после страшного ДТП в Харькове. Конфискации подлежат транспортные средства водителей, не желающих платить штрафы. Первые в списке – любители "поганять" по населенным пунктам на большой скорости.

Киев стал вторым украинским городом, где применяется подобная практика. Вернуть авто обратно – владельцы смогут только после оплаты всех штрафов и услуг эвакуации. В Минюсте надеются, такое наказание поможет нарушителям пересмотреть свое отношение к закону.

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ДТП с детьми в Харькове

Дорожное происшествие случилось 11 ноября на харьковском проспекте Науки. Автомобиль Toyota Land Cruiser ехал на красный свет и сбил на пешеходном переходе школьников — мальчика и девочку. При этом водитель остановился не сразу, а продолжил движение, несмотря на застрявшего под машиной ребенка.

Водитель, 34-летний мужчина, задержан. Установлено, что в момент аварии он находился в состоянии наркотического опьянения. Суд отправил его в СИЗО с возможностью выйти под залог в размере 340 тысяч гривен.

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