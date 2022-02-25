В Киеве началась стрельба на Минском массиве

В Минобороны призвали обезвредить оккупантов.
Утром 25 февраля на Минском массиве началась стрельба.
По сообщению РБК-Украина, мирное население Оболонского района столицы прячется в укрытиях.
Очевидцы сообщают, что по Оболонскому проспекту движутся танки страны агрессора.
В Министерстве обороны подтверждают информацию о том, что в Оболонский район вторглись российские диверсанты. В ведомстве призвали "встретить" вражеские войска коктейлями Молотова.
"На Оболони вражеская ДРГ. Просим граждан сообщать о передвижении техники Изготавливать коктейли "Молотова", обезвреживать оккупанта! Мирным жителям - быть осторожными! Не покидать дома!" – заявили в ведомстве.
Ранее, в 4:22 25 февраля в Киеве силами украинского ПВО был сбит летательный аппарат. Взрывы были слышны в районе Троещины, Печерском и Голосеевском.
Вторжение России в Украину
Как сообщал Главред, советник главы МВС Антон Геращенко заявил, что план России в том, чтобы прорваться танковыми колонами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву.
Вблизи Гостомеля украинские военнослужащие сожгли колонну российских военных.
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