В Киеве грузовик раздавил пожилую женщину

Под колесами грузовика погибла женщина / Информатор

Сегодня, 12 ноября, в столице произошла смертельная авария в Днепровском районе на улице строителей, сообщает издание Информатор.

Предварительно установили, женщина перебегала дорогу на красный свет. Она попала в "мертвую зону" и ее сбил грузовик.

На месте происшествия работают патрульные, следственно-оперативная группа и медики.

Погибшей было около 60 лет, но ее личность пока не установлены.

ДТП в Харькове 11 ноября

В Харькова внедорожник Toyota Land Cruiser въехал в группу людей на пешеходном переходе.

Реклама

Читайте такжеПеребегал сразу 8 полос: в Киеве произошло жуткое ДТП

Автомобиль, не реагируя на красный сигнал светофора, протаранил пешеходов на "зебре" и протащил человека на колесе не менее 10 метров.

Происшествие произошло на проспекте Науки в районе перекрестка с улицей Тобольской.

Читайте также: