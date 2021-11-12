В Киеве грузовик раздавил пожилую женщину

Предварительно установили, женщина перебегала дорогу на красный свет. Она попала в "мертвую зону" и ее сбил грузовик.
Сегодня, 12 ноября, в столице произошла смертельная авария в Днепровском районе на улице строителей, сообщает издание Информатор.
Предварительно установили, женщина перебегала дорогу на красный свет. Она попала в "мертвую зону" и ее сбил грузовик.
На месте происшествия работают патрульные, следственно-оперативная группа и медики.
Погибшей было около 60 лет, но ее личность пока не установлены.
ДТП в Харькове 11 ноября
В Харькова внедорожник Toyota Land Cruiser въехал в группу людей на пешеходном переходе.
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Автомобиль, не реагируя на красный сигнал светофора, протаранил пешеходов на "зебре" и протащил человека на колесе не менее 10 метров.
Происшествие произошло на проспекте Науки в районе перекрестка с улицей Тобольской.
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