В Киеве Эпицентр влип в скандал: охранники издевались над женщиной и довели до инфаркта

Охранники Эпицентра в Киеве травмировали, заламывали руки и раздели женщину преклонного возраста.
Один из Эпицентров в Киеве угодил в громкий скандал - охранники строительного магазина силой раздели 67-летнюю женщину поскольку подумали, что она украла вешалку, поведал житель Киева Виталий Манько на своей странице в Facebook.
"Охранники Эпицентра в Киеве травмировали, заламывали руки и раздели женщину преклонного возраста, потому что им показалось, что она могла украсть товар. Когда выяснили, что ошиблись, просто отпустили ее", - написал он.
При этом Манько подчеркнул, что все могло закончиться трагически, ведь женщина - на кардиостимуляторе и с серьезными проблемами здоровья. Действия охраны магазина довели ее до инфаркта.
В подтверждении своих слов он опубликовал фото предварительного заключения врачей.
Манько также отметил, что с ним связался представитель магазина и сообщил, что видеозапись инцидента не сохранилась. При этом он предложил "как-то помочь клиенту".
"Виновные должны быть наказаны. И если охранники нарушили уголовный кодекс, то вы, владельцы гипермаркета должны подать соответствующие заявления в полицию", - отметил мужчина.
Он также рассказал, что пострадавшая женщина работает учительницей и денег на адвокатов у нее нет.
Скандалы с участием Эпицентра
Ранее Главред писал о том, что с 8 по 24 января в Украине действовали усиленные карантинные ограничения. Новые запреты среди прочего коснулись работы ТРЦ – там запрещена торговля непродовольственными товарами.
Но несмотря на введенные ограничения, гипермаркет Эпицентр продолжал свою работу, предлагая приобрести товары прямо на улице.
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