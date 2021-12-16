В Карпатах обнаружили загадочного жителя: выходит только по ночам

В Карпатах заметили загадочного кота / facebook.com/skolebeskydy

В Национальном природном парке Сколевские Бескиды зафиксировали самого загадочного жителя карпатских лесов дикого кота - известно, что животное осторожное и выходит из убежища только ночью, говорится в сообщении парка.

Кот занесен в Красную книгу Украины. Внешность животного напоминает обычную серую домашнюю кошку, но он вдвое больше.

У кота есть характерные особенности, а именно:

короткий хвост с несколькими кольцевыми темными полосами и притупленным черным кончиком.

Также на концах ушей хорошо выражены кисточки и черные полоски.

глаза у кота обычно очень светлые.

Кроме того, селится кот в дуплах старых деревьев и в пещерках скал. Ест животное в основном мышей, птиц и пресмыкающихся.

В природе дикий кот имеет много врагов. Это - рысь и крупные хищные птицы. А потому животное очень осторожное и выходит на охоту только ночью.

Реклама

"В парке кот распространен практически на всей территории, где есть старые и перестойные леса на высотах 400-1000 м. Численность кота здесь с каждым годом растет. Кот лесной не приручается человеком, а, соответственно, и не размножается в неволе", - говорится в сообщении.

Ранее Главред писал о том, что Сигаретные контрабандисты в Украине, которые переносят тонны товара через Карпаты в Румынию, уже стали героями соцсетей. Чтобы достичь своей цели и заработать, они покоряют вершины и борются со снежными вьюгами.

Журналист Виталий Глагола опубликовал видео, которое, по его словам, он получил от одного из контрабандистов.

Читайте также: