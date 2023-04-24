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В какой день мая нельзя ничего делать: лунный календарь на май 2023

Елизавета Бельмас
24 апреля 2023, 16:05 обновлено 24 апреля, 16:20
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Лунный календарь мая будет щедрым на благоприятные дни лунного цикла, которые помогут провести как можно больше важных мероприятий в своей жизни.
Лунный календарь на май 2023
Лунный календарь на май 2023 / коллаж фото ua.depositphotos.com

Лунный календарь на май 2023 покажет, в какие дни стоит планировать судьбоносные решения, а когда лучше затаиться и провести время дома уделить время покою.

Фазы Луны в мае 2023

Правильно распланировать планы на месяц и приоритетность задач поможет Лунный календарь. Фазы луны влияют на судьбу человека и его успех каждый день в месяце.

Растущая Луна – 1-4 мая, 20-31 мая

видео дня

Полнолуние – 5 мая

Убывающая Луна – 6-18 мая

Новолуние – 19 мая

Лунный календарь на май - благоприятные дни

Все важные дела лучше планировать на такие дни:

1-4, 11, 15, 16, 22, 25-30 мая – важные дела, поездки, путешествия.

1-4, 8-12, 17-23, 25-30 – можно стричь и красить волосы.

2, 22, 30 – наиболее благоприятные дни для заключения брака, свадеб, венчания.

Лунный календарь на май 2023 – неблагоприятные дни

2, 5, 9, 13, 19, 28, – дни, когда не стоит принимать важных решений, совершать судьбоносные действия и планировать свою жизнь.

19 – новолуние, один из самых неудачных, неблагоприятных и слабых дней в месяце. Он энергетически не подходит ни для каких дел.

31 мая – день, когда стоит спокойно отдохнуть дома, он неблагоприятен для любых мероприятий и задач.

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