В какой день мая нельзя ничего делать: лунный календарь на май 2023

Лунный календарь на май 2023 покажет, в какие дни стоит планировать судьбоносные решения, а когда лучше затаиться и провести время дома уделить время покою.
Фазы Луны в мае 2023
Правильно распланировать планы на месяц и приоритетность задач поможет Лунный календарь. Фазы луны влияют на судьбу человека и его успех каждый день в месяце.
Растущая Луна – 1-4 мая, 20-31 мая
Полнолуние – 5 мая
Убывающая Луна – 6-18 мая
Новолуние – 19 мая
Лунный календарь на май - благоприятные дни
Все важные дела лучше планировать на такие дни:
1-4, 11, 15, 16, 22, 25-30 мая – важные дела, поездки, путешествия.
1-4, 8-12, 17-23, 25-30 – можно стричь и красить волосы.
2, 22, 30 – наиболее благоприятные дни для заключения брака, свадеб, венчания.
Лунный календарь на май 2023 – неблагоприятные дни
2, 5, 9, 13, 19, 28, – дни, когда не стоит принимать важных решений, совершать судьбоносные действия и планировать свою жизнь.
19 – новолуние, один из самых неудачных, неблагоприятных и слабых дней в месяце. Он энергетически не подходит ни для каких дел.
31 мая – день, когда стоит спокойно отдохнуть дома, он неблагоприятен для любых мероприятий и задач.
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