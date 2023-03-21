В какой день апреля нельзя ничего делать: лунный календарь на апрель 2023

Лунный календарь на апрель 2023 покажет, в какие дни стоит планировать судьбоносные решения, а когда лучше затаиться и провести время дома.
Фазы Луны в апреле 2023
Правильно распланировать планы на месяц и приоритетность задач поможет Лунный календарь. Фазы луны влияют на судьбу человека и его успех каждый день в месяце.
Растущая Луна – 1-5 апреля, 21-27 апреля, 29-30 апреля
Полнолуние – 6 апреля
Убывающая Луна – 7-12 апреля, 14-19 апреля
Новолуние – 20 апреля
Лунный календарь на апрель - благоприятные дни
Все важные дела лучше планировать на такие дни:
1-4, 11, 15, 16, 22, 26-30 – важные дела, поездки, путешествия.
1-4, 7-9, 11, 13-19, 25-30 – можно стричь и красить волосы.
2, 22, 30 – наиболее благоприятные дни для заключения брака, свадеб, венчания.
Лунный календарь на апрель 2023 – неблагоприятные дни
6, 11, 13, 15 – дни покоя в апреле, когда лучше провести время дома и не планировать сделок, важных дача, судьбоносных встреч.
20 апреля – новолуние, один из самых неудачных, неблагоприятных и слабых дней в месяце. Он энергетически не подходит ни для каких дел.
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