В какой день апреля нельзя ничего делать: лунный календарь на апрель 2023

Лунный календарь апреле будет щедрым на благоприятные дни лунного цикла, которые помогут выполнить как можно больше важных дел.

Лунный календарь на апрель 2023 / коллаж фото ua.depositphotos.com

Лунный календарь на апрель 2023 покажет, в какие дни стоит планировать судьбоносные решения, а когда лучше затаиться и провести время дома.

Фазы Луны в апреле 2023

Правильно распланировать планы на месяц и приоритетность задач поможет Лунный календарь. Фазы луны влияют на судьбу человека и его успех каждый день в месяце.

Растущая Луна – 1-5 апреля, 21-27 апреля, 29-30 апреля

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Полнолуние – 6 апреля

Убывающая Луна – 7-12 апреля, 14-19 апреля

Новолуние – 20 апреля

Лунный календарь на апрель - благоприятные дни

Все важные дела лучше планировать на такие дни:

1-4, 11, 15, 16, 22, 26-30 – важные дела, поездки, путешествия.

1-4, 7-9, 11, 13-19, 25-30 – можно стричь и красить волосы.

2, 22, 30 – наиболее благоприятные дни для заключения брака, свадеб, венчания.

Лунный календарь на апрель 2023 – неблагоприятные дни

6, 11, 13, 15 – дни покоя в апреле, когда лучше провести время дома и не планировать сделок, важных дача, судьбоносных встреч.

20 апреля – новолуние, один из самых неудачных, неблагоприятных и слабых дней в месяце. Он энергетически не подходит ни для каких дел.

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