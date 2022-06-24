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В какой цвет покрасить волосы после 40 лет: 4 оттенка, которые омолаживают всех женщин

Яна Аккерман

Фэшн-эксперт, журналист

24 июня 2022, 03:10

Медовый цвет волос 2022 идеально подходит для тех, кто хочет едва заметных, но очень желаемых изменений. Но не только!

Цвет волос может творить чудеса / Instagram

Красивый цвет волос часто является залогом идеального образа, поэтому мы готовы потратить целое состояние и много времени для того, чтобы достичь желаемого результата. Кроме того, нужно периодически позволять себе меняться, и окрашивание волос – самый простой и быстрый способ трансформации. Особенно перемены в образе важны после 40 лет, ведь в этому возрасте все только начинается! Да и не стоит забывать, что модный цвет волос может визуально освежить ваш образ и омолодить его.

Если вы задумались о том, как покрасить волосы и какой цвет волос молодит после 40, то сегодня мы расскажем вам о четырех оттенках, которые не только элегантны, но и обладают потрясающим омолаживающим эффектом. Это модные цвета волос 2022, которые ко всему прочему поднимут ваш стиль на новый уровень.

В какой цвет покрасить волосы после 40 лет

Медовый цвет волос после 40 лет

Медовый оттенок идеально подходит для тех, кто хочет едва заметных, но очень желаемых изменений. Этот цвет хорошо осветляет лицо и отлично подходит как блондинкам, так и брюнеткам. Мед молодой, красивый и сдержанный, и он универсальный, поэтому гарантированно подходит всем женщинам после 40 лет. Также медовый цвет – находка для тех, кто ломает голову над тем, как самостоятельно покрасить волосы, ведь чудо-техники тут не нужны.

Медовый цвет волос / Instagram

Окрашивание волос после 40 лет "Поцелуй солнца"

Это один из лучших вариантов для "возвращения" на несколько лет назад. Вот почему этот вид окрашивания такой популярный в последнее время. Кроме того, такая покраска дарит волосам объем, чему будут очень рады все те, для кого это важно. Правда, покрасить волосы в домашних условиях у вас вряд ли получится, так как над цветом должен "поколдовать" колорист. Это модное окрашивание 2022 подразумевает плавное растягивание цвета, после чего волосы излучают сияние и выглядят роскошно.

Цвет волос "Поцелуй солнца" / Instagram

Медно-коричневый цвет волос для омоложения

Это удивительный цвет волос 2022, который отлично омолаживает образ. Он смягчает черты лица и в этом его большое преимущество. Он сдержанный, изысканный и очень красивый, поэтому подходит под любую прическу и макияж. Медно-коричневый цвет волос является классическим, поэтому его легко получить даже путем тонирования. Он отлично ложится на светлые и темные шевелюры.

Медно-коричневый цвет волос для омоложения / Instagram

Медовый блонд 2022

Это один из цветов, который лучше всего омолаживает лицо. Он визуально делает волосы густыми и объемными, а также отлично сглаживает выразительные линии. Правда, перед окрашиванием следует учесть тон кожи. Если у вас розовая кожа, лучше оттенить медовый тон серыми бликами. Цвет волос медовый блонд идеально подходит женщинам цветотипа "весна" с голубыми или зелеными глазами.

Медовый блонд 2022 / Instagram

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