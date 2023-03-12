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В каком возрасте надо отучать от памперсов: легкие советы, как посадить ребенка на горшок

12 марта 2023, 15:53
Ребенок, малыш
Ребенок, малыш / Pixabay

В каком возрасте надо отучать от памперсов ребенка? Этот вопрос задает себе каждый родитель. А ведь переход от ношения подгузников к пользованию туалетом — это огромная веха в детстве.

Большинство детей завершат приучение к туалету и будут готовы перестать пользоваться подгузниками в возрасте от 18 до 30 месяцев, но это, безусловно, относится не ко всем детям. Некоторые дети не полностью избавляются от подгузников до 4-летнего возраста.

Готовность ребенка к развитию играет большую роль в определении возраста, когда он сможет перестать пользоваться подгузниками, но не меньшее значение имеет и то, как родители подходят к приучению к горшку. Вот некоторые факторы, которые могут повлиять на возраст, когда ребенок, наконец, будет готов отказаться от использования подгузников.

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Почему нельзя рано приучать к горшку

Поскольку каждый ребенок развивается в своем собственном темпе, возраст, когда ребенок перестанет пользоваться подгузниками, может существенно различаться. Некоторые исследования показывают, что слишком раннее или слишком позднее приучение ребенка к горшку может привести к регрессии или задержкам, но сроки для каждого ребенка разные.

Хотя исследования показывают, что большинство детей физически и эмоционально готовы начать приучение к туалету в возрасте от 18 до 24 месяцев, возраст — не единственный фактор, который следует учитывать, когда дело доходит до принятия решения о том, действительно ли сейчас подходящее время отказаться от подгузников.

Чтобы узнать, когда переход с горшка на унитаз и пора ли перестать пользоваться подгузниками и начать приучение к туалету, обратите внимание на признаки готовности вашего ребенка, в том числе:

  • Способность следовать простым инструкциям
  • Оставаться сухим в течение двух часов за один раз
  • Проявление интереса к использованию горшка
  • Возможность сидеть на горшке
  • Просьба сменить грязные подгузники
  • Регулярные движения кишечника
  • Проявление интереса к ношению нижнего белья

  • Избавьтесь от подгузников

Иногда неудачи при приучении к горшку не столько связаны с уровнем навыков или готовностью ребенка, сколько с вашими собственными действиями как родителя. Наличие у ребенка доступа к подгузникам может повлиять на то, сколько времени ему понадобится, чтобы фактически прекратить пользоваться подгузниками и начать пользоваться туалетом.

Как приучить к горшку в 2 года?

Вне зависимости от возраста наличие подгузников может сигнализировать вашему ребенку, что вы не так уж серьезно относитесь к приучению к горшку и что вы на самом деле не ожидаете, что он будет пользоваться горшком. Пока у него есть подгузники, ваш ребенок знает, что есть возможность продолжать их использовать. Поскольку им удобно пользоваться подгузниками, а туалет им незнаком, дети часто выбирают этот путь.

Проблема становится еще хуже, если ваш ребенок просит использовать свои подгузники, потому что тогда вы, как родитель, должны решить, выполнять эту просьбу или нет. Если вы не сдадитесь, это может привести к истерике, но надевание подгузника может привести к дальнейшим задержкам на пути к приучения к горшку.

Хранение подгузников вне поля зрения вашего ребенка может решить эту проблему. Если вы считаете, что ваш ребенок действительно готов закончить с подгузниками, храните их в таком месте, где ваш ребенок не сможет их увидеть или получить к ним доступ.

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