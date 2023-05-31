УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

В каком виде лучше есть селедку: максимальная польза и улучшение самочувствия

Елизавета Бельмас
31 мая 2023, 17:48 обновлено 31 мая, 18:01
177
Главред расскажет, как часто можно есть селедку и в каком виде лучше это делать, чтобы получить максимум пользы для своего здоровья.
В каком виде лучше есть селедку
В каком виде лучше есть селедку / коллаж: Главред, фото: instagram nazarovamari_na/garden_hotel_spa

Селедка - достаточно распространенный и популярный вид рыбы среди украинцев. Мы расскажем, в каком виде ее есть, чтобы получить максимальную дозу пользы для организма.

В каком виде лучше есть селедку - способна улучшить самочувствие

Самое тяжелое в селедке - жир, а самое ценное для человеческое организма - полезные элементы. Для того, чтобы получить максимально большое количество пользы, лучше всего есть селедку, приготовленную на пару. Благодаря такому щадящему виду термической обработки она избавляется от лишнего жира, но сохраняет при этом все полезные вещества.

Как часто можно есть селедку - необходимое количество

Несмотря на то, что селедка обладает огромным количеством полезных веществ, она всё ещё остается достаточно доступной в цене для покупателей. Для того, чтобы убрать из селедки лишнюю соль - можно вымочить ее в молоке и в таком случае употреблять ее эксперты советуют два раза в неделю. Этот продукт при таком количестве может поддержать крепкое здоровье всего организма.

Как правильно есть селедку - разные варианты

Несмотря на то, что самый полезный вид обработки селедки это приготовление с помощью пара, более популярным видом является всё, же засоленная рыба. С ней делают бутерброды, закуски, салаты или просто подают с отварным картофелем. В случае с селедкой - всё по вкусу потребителя, никаких обязательных правил нет.

Можно ли есть селедку на ночь - к чему это приведет

Как известно, селедка - достаточно соленая рыба, особенно, если её готовят путем засола и не вымачивают для избавления от соли. Соль может задерживать в организме воду, а это, в свою очередь, приводит к отекам. То есть, употребление селедки перед сном может привести к излишней отечности утром. Однако при этом, маленький кусочек селедки иногда дают детям перед сном, чтобы избегать ночных походов в туалет.

Смотрите видео, в котором рассказано, как приготовить селедку по-новому:

Также вам может быть интересно:

селедка под шубой лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

Фон дер Ляйен призвала союзников срочно предоставить Украине дальнобойное оружие

Фон дер Ляйен призвала союзников срочно предоставить Украине дальнобойное оружие

18:08 Мир
Лето начнется с мощной жары: синоптик рассказала, где резко изменится погода

Лето начнется с мощной жары: синоптик рассказала, где резко изменится погода

17:37 Синоптик
"Путин еще не проиграл войну и имеет преимущество": Дуда призвал не смеяться над РФ

"Путин еще не проиграл войну и имеет преимущество": Дуда призвал не смеяться над РФ

16:26 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:37

Что должно быть в машине летом: на случай жары и непредвиденных ситуаций

18:27

Депутат Госдумы Гурулев призвал бомбить авиацией один из русских городовВидео

18:14

Разбудили из-за воздушной угрозы: Путин едва не попал под атаку дронов - СМИВидео

18:08

Фон дер Ляйен призвала союзников срочно предоставить Украине дальнобойное оружиеВидео

17:53

У Виктора Павлика серьезные проблемы со здоровьем: "Может прекратить поднимать руку"

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:48

В каком виде лучше есть селедку: максимальная польза и улучшение самочувствияВидео

17:48

"Ты что, дебил?": известный футболист наехал на пророссийского Ломаченко

17:37

Лето начнется с мощной жары: синоптик рассказала, где резко изменится погодаВидео

17:25

Победительница "Холостяка" Лозовицкая выгуляла на курорте новый купальник

Реклама
17:23

"Ешьте сами свое картофельное варево": в ГПСУ изысканно потроллили белорусовВидео

16:49

Что нельзя класть на кровать: приметы, о которых стоит знатьВидео

16:40

После поддержки Украины: мама Наташи Королевой вернулась в Москву

16:36

Повезет во всем: названы самые счастливые даты в июнеВидео

16:33

Когда новый имидж может принести деньги: лунный календарь стрижек на июнь 2023

16:31

Соседов снова вызверился на Пугачеву

16:30

Можно ли есть кабачки в сыром виде: неожиданный ответ удивит наповалВидео

16:30

Весь труд пойдет насмарку: в какой посуде нельзя варить вареньеВидео

16:26

"Путин еще не проиграл войну и имеет преимущество": Дуда призвал не смеяться над РФВидео

16:10

Календарь магнитных бурь: нужно готовиться к опасным датамВидео

16:01

Мария Машкова собирается спасать своего отца-путиниста

Реклама
16:00

Как придать волосам блеск: секрет зеркального сияния, который всех удивитВидео

15:46

В Германии подтвердили право Украины бить по объектам на территории РФ

15:35

Почему мы неправильно говорим "дякую": языковед Авраменко указал на серьезную ошибкуВидео

15:32

Дочь пропагандиста Соловьева открыто выступает против войны

15:18

Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней МатвиенкоВидео

15:13

"Ситуация тревожная": Песков заныл из-за игнорирования Западом атаки на МосквуВидео

15:13

Начнут полномасштабный прорыв: астролог назвал самый лучший день на фронте в июнеВидео

14:57

Время пришло: как заморозить клубнику, чтобы не слиплась в один комВидео

14:50

"Путин соскочил с поводка": эксперт назвал, кто стоит за ПригожинымВидео

14:49

Его ищут все за столом: изумительный салат-закуска Белочка из СССР - рецепт за 5 минутВидео

14:35

"Не была на балконе": родные 32-летней киевлянки сказали, как она погибла во время атакиФотоВидео

14:33

Пригожин не станет президентом: Путин сам выберет оппонентов для выборов - ЯковенкоВидео

14:11

Пора "бомбить" хищника: какая рыба лучше всего клюет в июнеВидео

13:34

РФ раздерут во время мафиозной войны после поражения в Украине – ЯковенкоВидео

13:25

Концерт "секретного агента" Ани Лорак отменили после взрывов в МосквеВидео

13:15

У Зеленского сравнили с "понтами" угрозу Путина насчет "зеркального ответа"

12:58

Гороскоп на завтра 1 июня 2023: Овнам – тревога, Львам - трудностиВидео

12:39

"Я думала она шутит": женщина хочет назвать дочь самым ужасным именем в мире

12:22

Астролог назвал самый опасный день июня 2023 со взрывами и землетрясениямиВидео

12:20

При содействии Favbet Foundation ВСУ получили 120 авто

Реклама
12:00

Пригожин будет дерибанить Россию и начнет рвать слабого Путина – Игорь ЯковенкоЭксклюзив

11:59

"Клубничная" луна в июне: что суперлуние означает для вашего знака зодиакаВидео

11:53

В Сети узнали, о чем Патрушев предупредил Путина после атаки дронов на МосквуВидео

11:50

Большинство не сможет справиться с загадкой: нужно найти 15 котов на рисунке

11:48

"Нужно мстить лично Путину": Данилов ответил на угрозы КадыроваВидео

11:46

ВСУ готовят мощный контрудар: РФ в панике "затыкает дыры" в обороне – экспертВидео

11:40

Назло хейтерам: Потап вернулся к Насте Каменских в Украину

11:24

Зеленский и Путин поедут на переговоры в Турцию в ближайшее время - Hürriyet

11:10

У блогерши Вороновой, которая снимала работу ПВО, проходят обыски

10:58

ВСУ перехватили инициативу на фронте: у РФ нет успехов за май — разведка Британии

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять