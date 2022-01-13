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В каком случае пальмовое масло безвредно - ответ нутрициолога

13 января 2022, 21:18
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Нутрициолог Екатерина Маслова говорит − проблема в том, что сегодня пальмовое масло активно используется для изготовления вредных для здоровья транс-жиров.

Масло
В каком случае пальмовое масло безвредно - ответ нутрициолога / ua.depositphotos.com

Пальмовое масло не так страшно, как многие считают, но на сегодняшний день при его использовании существует важная проблема. Об этом рассказала РИА Новости известный нутрициолог Екатерина Маслова.

"В натуральном пальмовом масле нет ничего плохого. Человечество получало его из плодов масличной пальмы на протяжении тысячелетий и активно использовало в пищу. Несмотря на то, что это растительный продукт, пальмовое масло, как и любимое многими кокосовое, относится к так называемым насыщенным жирным кислотам. К ним же относятся жиры животного происхождения вроде сливочного масла или свиного жира. Если злоупотреблять ими, есть риск роста уровня "плохого" холестерина в крови. Если же соблюдать меру и не превышать дозу в 10-20 граммов в день, то все со здоровьем будет хорошо. Но речь идет исключительно о натуральном пальмовом масле", — сказала она.

Маслова говорит − главная проблема в том, что сегодня пальмовое масло активно используется для изготовления вредных для здоровья транс-жиров.

"Для такого масло подвергают специальной химической реакции — гидрогенизации. Получается дешевый продукт с длительным сроком годности, который удобно использовать для производства десертов, глазированных сырков, пирожных, печенья и т.д. Продукты с транс-жирами стоит полностью исключить из своего рациона, если вы заботитесь о своем здоровье", — предупредила нутрициолог.

Читайте такжеУченые нашли новое опасное свойство пальмового масла

Напомним, ранее людям с повышенным артериальным давлением и слабыми сосудами врачи посоветовали избегать подъема тяжелых гантель или гирь.

Диетолог проекта Natures Aid Дженни Логан назвала овощ, сок которого нужно пить натощак против высокого давления.

viber
здоровье пальмовое масло
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