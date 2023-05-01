В каких продуктах больше йода: удивительные сведения о популярном веществе

Где самое высокое содержание йода – говорить на такую тему нельзя, сперва не рассказав о том, что это за вещество и для чего оно нужно человеческому телу. Во-первых, йод ‒ питательное вещество, которое очень важно для полноценной работы организма (причем на всех этапах человеческой жизни). Йод нужен для качественного функционирования щитовидной железы (особенно женщинам до и во время беременности, а также тем, кто практикует грудное вскармливание) и для нормального развития мозга у плода и у младенцев.
По словам экспертов, нехватка йода в организме приводит к его быстрой усталости, росту щитовидной железы, а также к ухудшению памяти или слуха. В самых тяжелых случаях последствия могут быть еще более серьезными.
К примеру:
- чрезмерное выпадение волос;
- постоянная слабость;
- депрессия;
- отеки тела;
- чрезмерная сухость кожи;
- постоянное чувство холода;
- снижение умственной активности (у взрослых);
- нарушение обмена веществ;
- рак щитовидной железы;
- повышение холестерина;
- нарушение работы желудочно-кишечного тракта;
- резкое понижение или повышение массы тела;
- задержка интеллектуального и физического роста (у детей).
Сколько нужно йода в день
Средняя либо стандартная доза употребления йода для человека прямо зависит от возраста, пола и других факторов (беременность, хронические заболевания и так далее). И далее ‒ для определения суточной нормы йода необходимо обратиться за консультацией к врачу, который должен назначить соответствующие анализы.
Средний показатель для взрослых: женщинам 150–300 мкг, а мужчинам ‒ 300 мкг. Детям: до 6 лет – 90 мкг, а от 6 до 14 лет – 120 мкг.
В каких продуктах больше йода
В первую очередь такого вещества много, что логично, в йодированной соли. В ней обычно содержится примерно 1 900 мкг на сто грамм продукта. Соответственно, если человек меняет обычную соль на йодированную, то автоматически повышает уровень потребление йода.
Кроме того, йода много в морепродуктах:
- свежая рыба (минтай, хек, треска, тунец);
- мидии;
- морская капуста;
- креветки;
- лангустин.
К примеру, в сто граммах трески есть 170 мкг йода. Кроме того, морские продукты содержат витамины В1, В2, В6 и В9, которые улучшают усвоение жиров, белков и углеводов. Кроме того, в этом плане полезна ягода клюква. Она не только источник антиоксидантов, но и заметно повышает уровень йода в вашем организме. В среднем в 11 граммах клюквы содержится примерно 400 мкг йода. Кроме того, ягода — низкокалорийный продукт, который богат на витамин С и клетчаткой (а этом заметно улучшит кишечный транзит организма).
Смотрите сюжет канала "1+1" о йоде:
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