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В каких продуктах больше йода: удивительные сведения о популярном веществе

Дмитрий Видоменко
1 мая 2023, 14:23 обновлено 1 мая, 14:32
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Любой человек с определенного возраста порой думает "Какие продукты имеют много йода?". Главред решил детально рассмотреть этот вопрос.
Продукты, йод
Продукты, в которых много йода / ua.depositphotos.com

Где самое высокое содержание йода – говорить на такую тему нельзя, сперва не рассказав о том, что это за вещество и для чего оно нужно человеческому телу. Во-первых, йод ‒ питательное вещество, которое очень важно для полноценной работы организма (причем на всех этапах человеческой жизни). Йод нужен для качественного функционирования щитовидной железы (особенно женщинам до и во время беременности, а также тем, кто практикует грудное вскармливание) и для нормального развития мозга у плода и у младенцев.

По словам экспертов, нехватка йода в организме приводит к его быстрой усталости, росту щитовидной железы, а также к ухудшению памяти или слуха. В самых тяжелых случаях последствия могут быть еще более серьезными.

К примеру:

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  • чрезмерное выпадение волос;
  • постоянная слабость;
  • депрессия;
  • отеки тела;
  • чрезмерная сухость кожи;
  • постоянное чувство холода;
  • снижение умственной активности (у взрослых);
  • нарушение обмена веществ;
  • рак щитовидной железы;
  • повышение холестерина;
  • нарушение работы желудочно-кишечного тракта;
  • резкое понижение или повышение массы тела;
  • задержка интеллектуального и физического роста (у детей).

Сколько нужно йода в день

Средняя либо стандартная доза употребления йода для человека прямо зависит от возраста, пола и других факторов (беременность, хронические заболевания и так далее). И далее ‒ для определения суточной нормы йода необходимо обратиться за консультацией к врачу, который должен назначить соответствующие анализы.

Средний показатель для взрослых: женщинам 150–300 мкг, а мужчинам ‒ 300 мкг. Детям: до 6 лет – 90 мкг, а от 6 до 14 лет – 120 мкг.

Продукты, йод

В каких продуктах больше йода

В первую очередь такого вещества много, что логично, в йодированной соли. В ней обычно содержится примерно 1 900 мкг на сто грамм продукта. Соответственно, если человек меняет обычную соль на йодированную, то автоматически повышает уровень потребление йода.

Кроме того, йода много в морепродуктах:

  • свежая рыба (минтай, хек, треска, тунец);
  • мидии;
  • морская капуста;
  • креветки;
  • лангустин.

К примеру, в сто граммах трески есть 170 мкг йода. Кроме того, морские продукты содержат витамины В1, В2, В6 и В9, которые улучшают усвоение жиров, белков и углеводов. Кроме того, в этом плане полезна ягода клюква. Она не только источник антиоксидантов, но и заметно повышает уровень йода в вашем организме. В среднем в 11 граммах клюквы содержится примерно 400 мкг йода. Кроме того, ягода — низкокалорийный продукт, который богат на витамин С и клетчаткой (а этом заметно улучшит кишечный транзит организма).

Смотрите сюжет канала "1+1" о йоде:

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