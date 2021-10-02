В каких продуктах больше всего нужного для костей кальция - объяснение врача / ua.depositphotos.com

Главную роль в поддержании здоровья костной системы тела играет кальций. С возрастом в организме его становится меньше, поэтому обязательно нужно употреблять в пищу продукты, которые богаты им и другими полезными для костей микроэлементами (фосфором и магнием) и витамином D. Об этом в комментарии РИА Новости рассказала известный диетолог Елена Байкова.

"Больше всего легкоусвояемого кальция, который без препятствий попадает из желудка в кровь, содержится в ферментированных молочных продуктах. Это творог, кефир, кисломолочные продукты, натуральный йогурт, сыры. В небольшом кусочке сыра кальция будет больше, чем в большом кувшине молока. Также богаты кальцием орехи, семечки, чеснок, бобовые (фасоль, боб, горох), крупы: гречневая, овсяная, ячневая", — заявила она.

Байкова также говорит о том, что при составлении рациона для восполнения запасов кальция стоит обратить внимание на семена чиа. Кроме того, в довольно небольшой по объему порции может содержаться сразу половина суточной нормы.

Еще одной добавкой к салатам и вторым блюдам может стать нут. Он относится к бобовым культурам, отлично сочетается с другими продуктами. Более того, он очень питательный и помогает нарастить мышечную массу. Поэтому он является идеальным вариантом для тех, кто занимается спортом.

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Напомним, ранее шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.