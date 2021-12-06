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В Кабмине спрогнозировали курс доллара на конец года

6 декабря 2021, 18:21

В конце 2022 года ожидается курс 28,1 гривен за доллар, среднегодовой - 27,8 гривен за доллар, на 2023 год - 28,4 гривен за доллар.

Доллары, евро
Кабмин спрогнозировал курс доллара / УНИАН

В правительстве ожидают, что на конец года курс гривны к доллару не превысит уровень в 27,5 грн за доллар, говорится в прогнозе Минэкономики, опубликованном в понедельник, 6 декабря.

При этом среднегодовой курс ожидается на уровне 27,4 гривен за доллар.

В конце 2022 года ожидается курс 28,1 гривен за доллар, среднегодовой - 27,8 гривен за доллар, на 2023 год - 28,4 гривен за доллар, среднегодовой - 28,63 гривен за доллар, на 2024 год - 29 гривен за доллар, среднегодовой - 28,2 гривен за доллар.

Кур доллара - прогнозы

Курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/$. Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Курс доллара в Украине может подскочить, и, в целом, ситуация в 2021 году может быть не такой благополучной.

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