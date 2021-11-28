УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

В Израиле придумали уникальный способ уничтожения коронавируса за пару секунд

28 ноября 2021, 22:09
Прослушать новость
Остановить

Для уничтожения вируса следует использовать особую форму излучения с длиной волны около 3 миллиметров.

коронавирус маска covid-19
Ученые научились уничтожать коронавирус за две секунды / Getty

Израильские ученые из Ариэльского университета разработали способ уничтожения коронавируса всего за две секунды, пишет Jerusalem Post.

Ученые говорят, что для уничтожения вируса следует использовать особую форму излучения с длиной волны около 3 миллиметров. Это позволяет уничтожать 99% коронавируса и других полиовирусов с поверхностей.

"Наша лаборатория специализируется на источниках электромагнитного излучения", — сказал профессор Моше Эйнат из Департамента электротехники и соавтор исследования, недавно опубликованного в журнале Environmental Chemistry Letters.

Этот тип излучения работает в режиме миллиметровых волн. Они имеют длину около трех миллиметров. Для сравнения: излучение мобильного телефона имеет длину волны около 30 сантиметров, а излучение микроволны – около 12 сантиметров.

Читайте такжеЮжноафриканская мутация коронавируса "Омикрон" добралась до Чехии и Германии

Реклама

Волны миллиметрового диапазона находят множество приложений. В области медицины предыдущие исследования показали, что они могут быть очень эффективны в борьбе с опухолями и уничтожении раковых клеток. Кроме того, их можно использовать для передачи энергии и электричества без проволоки, а также в процессе производства уникальных материалов, таких как синтетические алмазы.

После того, как вспыхнула пандемия коронавируса, Эйнату и его команде пришла в голову идея использовать волны, чтобы убить вирус, и они начали сотрудничать с доктором Габи Герлитцем, молекулярным биологом.

"Мы увидели, что радиация может убить вирус", – сказал Гарлитц, ведущий автор исследования.

Не похоже, что эта технология может быть нацелена на вирус в человеческом организме, "но она может быть очень полезна для комнат, оборудования и всех форм поверхностей, которые должны быть очищены от вирусов и коронавируса в частности", — отметил он.

По словам Гарлитца, большое преимущество миллиметровых волн состоит в том, что они могут быстро дезинфицировать поверхность.

Напомним, ранее в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" - они связаны с поездками в Южную Африку, говорится в сообщении министра здравоохранения Британии Саджида Джавида.

viber
коронавирус новости Израиля коронавирус в мире омикрон
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
На Украину надвигаются метели и морозыНа Украину надвигаются метели и морозы 2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать Приметы на 27 ноября: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в бедуПриметы на 27 ноября: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в беду Как почистить мягкую мебель в домашних условиях: избавляемся от пятен и неприятного запахаКак почистить мягкую мебель в домашних условиях: избавляемся от пятен и неприятного запаха Приметы на 26 ноября: что нельзя делать в день Иоанна Златоуста и как не попасть в бедуПриметы на 26 ноября: что нельзя делать в день Иоанна Златоуста и как не попасть в беду
22:17

Блэкаут на Новый год: украинцев предупредили о веерных отключениях электричества

22:09

В Израиле придумали уникальный способ уничтожения коронавируса за пару секундВидео

21:47

Новый год к нам мчится: какую елку выбрать - настоящую или искусственнуюВидео

21:35

У Байдена блокируют жесткий санкционный удар по СП-2 - западные СМИВидео

21:18

Жуткое ДТП на Черкащине: выяснилось, какое наказание грозит виновнику

Реклама
20:54

В Украине отменили льготный тариф на электроэнергию: кому не повезлоВидео

20:20

Украинцам грозит отключение мобильных: кто рискует попасть в "черный список"

20:18

В Минобороны разнесли Бутусова из-за видео со стрельбой из гаубицы "по оккупантам"

20:11

Выбросите их прямо сейчас: названы три вещи, которые приносят в дом бедность

19:55

У Кличко назвали условие работы общественного транспорта зимойВидео

19:38

В Полтавской области мать родила и выбросила младенца умирать в ведро с помоямиВидео

19:37

По COVID-штамму Омикрон ударят вакциной Pfizer: в ЕС раскрыли планыВидео

19:21

Массово распыляют яд: в Днепре улицы усыпаны трупами летучих мышейВидео

19:20

Зеленский ещё не пошёл ва-банк, но ставка уже близка к показателю "всё или ничего"мнение

19:12

Германия призвала США отказаться от санкций против Северного потока-2 - Axios

18:53

В Харькове в метро умер известный украинский диктор радио и телевиденияВидео

18:51

Бутусов зашкварился странным видео с "обстрелом" Донбасса и нарвался на уголовное делоВидео

18:44

Знаменитая украинская теннисистка поразила обнаженным телом в Дубае

18:23

В Минздраве пояснили, как постковидный синдром влияет на психикуВидео

18:14

Самый вкусный и эффектный салат на Новый год 2022: готовить всего 15 минутВидео

Реклама
17:48

Завалит снегом, налетит штормовой ветер: украинцев предупредили об опасностиВидео

17:40

Гороскоп на завтра 29 ноября 2021: Львам – опасные соблазны, Скорпионам – непредвиденные тратыВидео

17:06

Врач назвала коварную опасность миндаляВидео

16:45

Сто лет одиночества, песен и танцев: рецензия на мультфильм "Энканто: Мир магии"Видео

16:38

В Полтаве пикап на скорости сбил ребенка на дороге: момент ДТП попал на видеоВидео

16:30

Приметы на 29 ноября: что нельзя делать в Матвеев день и как не попасть в бедуВидео

16:27

Вместо 30 дней ожидания и бумажек: с 1 декабря украинцы смогут сменить прописку онлайнВидео

16:15

Комаровский рассказал, как нельзя хранить продукты в холодильнике и морозилкеВидео

15:57

Новые цены на декабрь: украинцам назвали максимальные тарифы на газВидео

15:52

От удара оторвало руку: в Черкасской области произошло страшное ДТПВидео

15:29

"Будем бить в ответ": Кулеба назвал условие атаки ВСУ Bayraktar на ДонбассеВидео

15:26

Медики рассказали, кто наиболее уязвим перед омикрон-штаммом COVID-19Видео

15:08

Гороскоп на декабрь 2021: Стрельцов ждет большой переезд и финансовая паузаВидео

14:49

"Домино" из перевернутых авто: в Кривом Роге Халк устроил погром на стоянке

14:47

В Винницкой области случилась экологическая катастрофа: погибли более 100 лебедей - СМИ

14:12

"Займитесь развитием": Ксения Мишина дала отпор хейтерам после критики за откровенные фото

13:58

Фонтан из нечистот в 30 метров: в Херсоне произошла масштабная аварияФотоВидео

13:47

Как выглядит COVID-штамм Омикрон: появилось первое фотоВидео

13:44

Кулеба откровенно рассказал, что связывает Украину по рукам и ногам на пути в ЕС и НАТОВидео

13:13

Новый штамм коронавируса Омикрон шагает по Европе: в ЕС опубликовали рекомендацииВидео

Реклама
13:07

Ударит мороз и налетит снегопад: погода на декабрь в УкраинеВидео

12:31

Население Украины "тает" бешеными темпами: в ООН назвали ошеломляющую цифруВидео

12:30

На дорогах будет опасно: синоптики предупредили о непогоде в УкраинеВидео

12:26

Новый год 2022: в Киеве установят уникальную главную елку страны за 27 миллионов гривенВидео

11:42

В Харькове кондуктор набросился на пассажиров и обматерил их

11:40

Названа причина смерти Александра ГрадскогоВидео

11:37

Триумф, признание и большие деньги: Таро прогноз для Скорпионов на декабрь 2021Видео

11:30

Предсказавшая появление нового COVID-штамма Омикрон врач раскрыла его уникальные симптомыВидео

11:19

Под Киевом педофил изнасиловал 8-летнюю девочку на глазах у маленького братаВидео

10:24

Забронированные Украиной таблетки против COVID-19 оказались менее эффективными, чем заявлялосьВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять