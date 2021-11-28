В Израиле придумали уникальный способ уничтожения коронавируса за пару секунд

Ученые научились уничтожать коронавирус за две секунды / Getty

Израильские ученые из Ариэльского университета разработали способ уничтожения коронавируса всего за две секунды, пишет Jerusalem Post.

Ученые говорят, что для уничтожения вируса следует использовать особую форму излучения с длиной волны около 3 миллиметров. Это позволяет уничтожать 99% коронавируса и других полиовирусов с поверхностей.

"Наша лаборатория специализируется на источниках электромагнитного излучения", — сказал профессор Моше Эйнат из Департамента электротехники и соавтор исследования, недавно опубликованного в журнале Environmental Chemistry Letters.

Этот тип излучения работает в режиме миллиметровых волн. Они имеют длину около трех миллиметров. Для сравнения: излучение мобильного телефона имеет длину волны около 30 сантиметров, а излучение микроволны – около 12 сантиметров.

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Волны миллиметрового диапазона находят множество приложений. В области медицины предыдущие исследования показали, что они могут быть очень эффективны в борьбе с опухолями и уничтожении раковых клеток. Кроме того, их можно использовать для передачи энергии и электричества без проволоки, а также в процессе производства уникальных материалов, таких как синтетические алмазы.

После того, как вспыхнула пандемия коронавируса, Эйнату и его команде пришла в голову идея использовать волны, чтобы убить вирус, и они начали сотрудничать с доктором Габи Герлитцем, молекулярным биологом.

"Мы увидели, что радиация может убить вирус", – сказал Гарлитц, ведущий автор исследования.

Не похоже, что эта технология может быть нацелена на вирус в человеческом организме, "но она может быть очень полезна для комнат, оборудования и всех форм поверхностей, которые должны быть очищены от вирусов и коронавируса в частности", — отметил он.

По словам Гарлитца, большое преимущество миллиметровых волн состоит в том, что они могут быстро дезинфицировать поверхность.

Напомним, ранее в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" - они связаны с поездками в Южную Африку, говорится в сообщении министра здравоохранения Британии Саджида Джавида.