В Херсонской области враг расстрелял автомобиль, погибла женщина

В Херсонской области расстреляли автомобиль / скрин видео

В Херсонской области российские военные расстреляли автомобиль, в результате чего погибла женщина.

"В селе Дарьевка Херсонской области российские военные произвели обстрел торгового павильона и автомобиля, двигавшегося по проезжей части. В результате обстрела дотла сгорело транспортное средство, в котором погибла женщина-водитель", - сообщает Херсонская областная прокуратура.

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