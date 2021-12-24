В Херсонской области девочка пожаловалась копам на пьяные разборки родителей

Девочка пожаловалась на своих пьяных родителей / Нацполиция

В Херсонской области 11-летняя девочка осмелилась и сама позвонила копам. Она обратилась за помощью со словами: "Я не знаю, что мне делать", потому что боялась оставаться дома с родителями.

Маленькая жительница Бериславского района рассказала, что родители пьяные ссорятся и папа выгоняет ее с мамой из дома, сообщает отдел коммуникации полиции области.

На место выехали работники ювенальной превенции и представители сельского совета. Родители были дома, оба в состоянии сильного алкогольного опьянения. Женщина подтвердила, что муж ее оскорбляет и выгоняет из дома вместе с дочерью. Семья стоит на учете как находящаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

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"Ребенок пожаловался инспектору, что за день еще ничего не ел, в доме не было продуктов. Девочка сказала, что боится оставаться с родителями. Принимая во внимание все условия, было решено временно изъять девочку из семьи. Полицейские разыскали ее тетю, которая приехала за племянницей, и пока ребенок будет с ней", - рассказали правоохранители.

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Полиция составила на родителей административные протоколы за совершение домашнего насилия и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. После проведения необходимых проверок будет решаться вопрос о целесообразности возвращения ребенка в семью.

Ранее Главред сообщал о том, что в Харькове мужчина снимал детскую порнографию и развращал свою малолетнюю дочь. Теперь за такие действия мужчину будут судить.

О растлении общей 10-летней дочери бывшим мужем в полицию сообщила мама девочки.

"Установлено, что через соцсеть неизвестная женщина прислала ей видео, на котором ее бывший муж, находясь вместе с дочерью, совершал развратные действия, чем поставил под угрозу нормальное психологическое и социальное развитие ребенка", – сообщает пресс-служба прокуратуры.

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