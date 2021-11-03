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В Харькове подросток создал фейковую "Дію" и продавал фальшивые документы

3 ноября 2021, 19:08

На удаленном сервере парень создал сайт, который с мобильного телефона выглядел как оригинальное приложение "Дія".

Приложение Дія
В Харькове подросток создал фейковую Дию / УНИАН

В Харькове 17-летний подросток "отличился сообразительностью" - он разработал фейковое приложение "Дія" и даже продавал поддельные е-документы, сообщает Киберполиция.

На удаленном сервере парень создал сайт, который с мобильного телефона выглядел как оригинальное приложение "Дія". После получения денег юноша предоставлял пользователям ссылку на свою разработку через бот в мессенджере. По этой ссылке граждане могли собственноручно создать документы, которые отражались в поддельном приложении "Дія".

  • За 200 грн можно было получить доступ к фейковой "Дії",
  • за 300 грн — оформить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19,
  • за 100 грн — фальшивое водительское удостоверение.

Кроме того, веб-платформа генерировала поддельный QR-код, который после сканирования даже демонстрировал страницу его успешной валидации.

На Телеграмм-бот и канал юного злоумышленника, которые уже юылт заблокированы, было подписано более 20 тысяч человек. Киберполиция устанавливает лиц, воспользовавшихся этими услугами.

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Хакеру грозит до трех лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

"Признаю, это отличная работа юного хакера. И даже наша публикация выглядит как своеобразная реклама его навыков. Но принцип неотвратимости наказания должен работать: он нарушил закон, спекулируя на сложной ситуации в государстве, поэтому должен понести соответствующее наказание", - отметил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Сообщалось, что киберполиция задержала 21-летнего украинца, разработавшую фейковую "Дію". Молодого человека обнаружили в Запорожье, где он через мессенджеры продавал за 100 грн доступ к приложению для создания поддельных цифровых документов, в том числе COVID-сертификатов.

Вскоре хакера-самоучку, подделавшего "Дію", пригласили на стажировку в Минцифры. В МВД заявили, что несмотря на это парню все равно придется понести наказание за подделку.

viber
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