В Харькове под обстрелами гибнут десятками мирные люди: "Это геноцид Украинского народа!"

Русский оккупант расстреливает спальные районы Харькова из тяжелых орудий / УНИАН

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал об ужасах, которые сейчас происходят в Харькове.

Русские оккупанты расстреливают тяжелой артиллерией спальные районы города, где нет ВСУ и критических инфраструктур, которые могли бы заинтересовать захватчиков.

Военный действия происходят в районах Алексеевка, Салтовка, Павлополь.

Власти тяжело справляются с обрушившейся на город трагедией; не могут вовремя задействовать спасательные службы и ликвидировать последствия.

"То, что сейчас происходит в Харькове, – это военное преступление! Это геноцид Украинского народа.

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Погибают десятки мирных жителей. Это происходит днем, когда люди вышли в аптеки, за продуктами, за питьевой водой. Это грех. Россия использует тяжелое артиллерийское оружие", - заявляет Синегубов.

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