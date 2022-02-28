В Харькове под обстрелами гибнут десятками мирные люди: "Это геноцид Украинского народа!"

Спальные районы Харькова "поливают" огнем их тяжелых орудий.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал об ужасах, которые сейчас происходят в Харькове.
Русские оккупанты расстреливают тяжелой артиллерией спальные районы города, где нет ВСУ и критических инфраструктур, которые могли бы заинтересовать захватчиков.
Военный действия происходят в районах Алексеевка, Салтовка, Павлополь.
Власти тяжело справляются с обрушившейся на город трагедией; не могут вовремя задействовать спасательные службы и ликвидировать последствия.
"То, что сейчас происходит в Харькове, – это военное преступление! Это геноцид Украинского народа.
Погибают десятки мирных жителей. Это происходит днем, когда люди вышли в аптеки, за продуктами, за питьевой водой. Это грех. Россия использует тяжелое артиллерийское оружие", - заявляет Синегубов.
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