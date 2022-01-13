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В Харькове медики спасали малышку, которая наглоталась магнитов

13 января 2022, 21:26
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В медучреждение маленькая пациентка попала с подозрением на пищевое отравление.

Операция
В Харькове спасали девочку, которая проглотила игрушку / ua.depositphotos.com

В Харькове годовалая девочка попала в больницу из-за того, что проглотила игрушку, что очень опасно для деток. В итоге врачи успешно провели сложную операцию и извлекли посторонние предметы из кишечника, передали в Харьковской областной детской клинической больнице №1 на странице в Facebook.

В медучреждение маленькая пациентка попала с подозрением на пищевое отравление, но при диагностике обнаружили, что в кишечнике находятся магниты типа Неокуб, которые соединились между собой и сложились в кольцо.

"На этот раз они привели к тяжелой хирургической патологии - непороходимости кишечника! Мы уже не раз обращали внимание родителей на эти опасные игрушки особенно для малышей!" - отмечается в публикации.

Детские хирурги, врач интерн, детские анестезиолог и операционные сестры успешно выполнили сложное оперативное вмешательство по удалению посторонних тел, освободив кишечные пути.

Медики в очередной раз обратились к родителям с призывом быть бдительными при уходе за детьми, и сразу же обращаться к врачам-специалистам, если заметили что-то необычное с ребенком.

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Также в больнице опубликовали фото рентгена и самой игрушки, которую извлекли после операции.

Напомним, ранее львовские кардиохирурги провели первую успешную операцию на сердце ребенка, у которого был врожденный порок.

Об этом рассказал и.о. генерального директора Первого территориального медицинского объединения Львова Олег Самчук.

"Дефект межпредсердной перегородки. Между левым и правым предсердием у ребенка была дырочка, через которую кровь смешивалась при каждом сокращении. В перспективе это, к сожалению, прямой путь к развитию сердечной недостаточности. Единственный выход - операция", - пояснил Самчук.

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