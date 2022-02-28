Танки не спасут: в Харьков прибыла колонна со Stinger и NLAW для ВСУ

В помощь ВСУ в Харьков доставили Stinger и NLAW / Defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Elias Pimentel

В Харьков прибыла колонна с боеприпасами для украинских военных. На подмогу бойцам привезли противотанковые средства NLAW, Javelin, Stinger, которые Украине предоставили западные партнеры.

Как рассказал волонтер Роман Доник, сложность перевозки заключалась в том, что груз пришел колонной из-за границы и был перегружен в гражданские грузовики.

Маскировка была необходима, чтобы груз доехал целым до наших бойцов, так как существовал риск потери - его могла атаковать авиация оккупантов или захватить диверсионная группа.

"Ибо враг должен знать, когда он будет ехать на Харьков, что под каждым кустом, есть вероятность встретить нашего гранатометчика. И еще. Мы знаем, что русские солдаты знают, что пришли убивать украинцев, а не на учения. Поэтому жалости не будет",– написал Роман Доник.

Как сообщал Главред, украинцы создали петицию с просьбой к странам Североатлантического альянса оказать государству помощь в войне с Россией. Люди призывают военно-политический блок Запада закрыть воздушное пространство над Украиной, ввести в страну миротворческие войска, оказать военную помощь и другие серьезные меры поддержки.

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