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В год Кролика деньги потекут рекой: всего 3 вещи, которые нужно сделать за новогодним столом каждому

12 декабря 2022, 19:10
Приметы на Новый год 2023, которые помогут разбогатеть и стать счастливее в год Кролика.
приметы на новый год 2023, что нужно сделать на новый год 2023
Что нужно сделать на новый год 2023 / goodfon.ru

Новый год 2023 нужно встречать с большим количеством новогодних закусок и вкусных салатов с добавлением морковки и капусты.

Верили, чем богат стол, тем год будет в достатке и благополучии.

Хозяйки, перед тем как накрывать стол на Новый год 2023, должны перевязать ножки столов красной веревкой. Верили, что семья будет счастливой.

Садясь за новогодний стол, нужно поблагодарить каждого члена семьи. А глава дома должен стукнуть кулаком по столу. Эксперты говорят, что таким образом можно было укрепить семейные отношения.

Что нудно сделать за Новогодним столом 2023, чтобы привлечь деньги

На новогодний стол 2023 обязательно нужно поставить праздничную свечу красного, белого или синего цвета. Так, вы сможете уберечь дом от сглаза, проблем и неудач.

После того как хозяйка дома перевяжет красной нитью ножки от стола, нужно застелить скатерть и положить под нее монеты золотого цвета. Это принесет в вашу жизнь деньги и финансовую прибыль.

Чтобы ваш дом всегда был наполнен энергией и вы имели достаток, а не жили в бедности в год Кролика, то стоит поставить дополнительные приборы на новогоднем столе.

Что нельзя делать за новогодним столом

Чтобы весь год не прожить в суете и проблемах, не повышайте голос на близких. Нельзя кричать и ругаться.

Нельзя садиться за новогодний стол в плохом настроении. Так, вы привлечете еще больше проблем и неприятностей, которые стоит оставить в прошлом году.

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