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В ГБР рассказали, когда Порошенко изберут меру пресечения и припугнули наказанием

12 января 2022, 20:33

Как пояснили в ГБР, меру пресечения пятому президенту до сих пор не избрали, поскольку он уклонился от явки в Печерский районный суд.

Петр Порошенко
Петру Порошенко хотят 17 января избрать меру пресечения / eurosolidarity.org

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения по "угольному делу" могут избрать 17 января. В этот день Порошенко должен вернуться в Украину после зарубежных визитов, сообщает Государственное бюро расследований.

Как пояснили в ГБР, меру пресечения пятому президенту до сих пор не избрали, поскольку он уклонился от явки в Печерский районный суд.

"По информации СМИ, пятый президент планирует вернуться в Украину 17 января 2022 года. Поэтому органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возврата, в том числе избрание меры пресечения", - говорится в заявлении бюро.

Если Порошенко уклонится от явки в суд, как объясняют в ГБР, это может стать основанием для применения наиболее суровой меры пресечения.

Дело Порошенко

Бывшего президента Украины Петра Порошенко обвиняют в государственной измене. В деле речь идет о поставках угля из ОРДЛО и содействии террористическим организациям.

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Когда 17 декабря 2021 года представители ГБР пытались вручить ему повестку по этому делу, Порошенко от них бежал. После этого его заметили в Стамбуле – он встретился с Вселенским патриахом. Потом Порошенко отправился в Варшаву, где находится до сих пор.

6 января Печерский суд столицы наложил арест на имущество пятого президента Украины. Позже стало известно, что арест был наложен на имущество согласно данным в госреестрах – это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.

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