В ЕС готовы принять беженцев из Украины - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен / Фото Reuters

Во время брифинга глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявление о судьбах беженцев из атакуемой Россией Украины.

Так, по ее слова Еврокомиссия готова принять их, в качестве противостояния российской агрессии.

"В ЕС готовы принять беженцев из Украины из-за военных действий Российской Федерации. Наше единство – наша сила. Наша общая обязанность – противостоять худшему акту агрессии на европейской земле за последние десятилетия", - сообщает ТСН со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт фон дер Ляйен.

Эта речь была произнесена ею на брифинге 24 февраля.

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Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Верховная Рада проголосовала за введение на всей территории Украины военного положения. За соответствующее решение отдали голоса 300 нардепов. К такому решению прибегли из-за вторжения России на территорию Украины.